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嘉市衛生局攜手麥當勞叔叔 校園宣導洗手防腸病毒

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義市衛生局今天攜手「麥當勞叔叔之家慈善基金會」入校園宣導，由麥當勞叔叔示範正確洗手五步驟及洗手五時機，透過寓教於樂的方式，加強學童正確洗手觀念。

嘉義市衛生局今天辦理校園洗手宣導活動記者會，嘉義市衛生局長廖育瑋、嘉義市教育處副處長黃媛楟等人陪同麥當勞叔叔示範正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手五時機「吃東西前、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」。

廖育瑋說，腸病毒傳染力強，且大人和小孩都可能感染，在互動頻繁的校園最容易傳播，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、加強幼童健康監測、定期環境清消與通風、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，以降低腸病毒傳播風險。

嘉義市衛生局提醒，目前腸病毒疫情持續上升，家長不可掉以輕心，倘若家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清等症狀，儘速至腸病毒重症責任醫院就醫。

衛生局指出，感染腸病毒後一週內傳染力最強，生病兒童應在家休息7天，不送托、不上課、也避免到公共場所。同時，家長須注意酒精和乾洗手對腸病毒是無效的，平時可使用濃度500ppm的漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）清消，靜待10分鐘後再用清水擦拭一次，即可完成消毒。

依據疾病管制署資料顯示，去年全國累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，為近6年同期最高；今年迄今，全國累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，嘉義市目前無重症個案。

校園 衛生局 麥當勞

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