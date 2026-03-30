台南七股沙洲復建 一併疏濬潟湖提升沿海防洪韌性

台南七股外海沙洲去年7月被颱風丹娜絲帶來暴潮衝破，導致海水灌入社區，市府於去年11月完成緊急防護，並規劃沙洲復建工程，已完成設計招標並開工，估今年底前完工。

台南市政府水利局告訴中央社記者，颱風丹娜絲帶來暴潮在去年7月6日晚間將七股外海沙洲衝破，8月颱風楊柳持續造成破口擴大，市府動用災害準備金進行搶修作業，施作沙腸袋及抽沙養灘，於去年11月底完工後已初步完成基礎第1層防護。

水利局指出，經市長黃偉哲向中央爭取2件災後復建工程，並成功獲得經濟部水利署核定補助經費共新台幣7800萬元，規劃將沙腸袋提升至2層共5公尺高度，整體防護強度提升，經完成規劃設計上網招標，2月24日決標，目前工程已開工，並預計年底前完工。

水利局指出，此次工程將同時將抽取潟湖內淤積土方填築於沙洲，預計人工養灘6萬3000立方公尺，一併達到潟湖疏濬及沙洲復育效果，完成後將可提升沿海防洪韌性，確保民眾生命財產安全。