險開天窗！戰事衝擊供應鏈 大甲媽遶境必經朝聖大橋改建傳缺料危機

中東戰事升溫衝擊全球能源供應鏈，原油與石化原料短缺，連帶使道路工程關鍵材料瀝青嚴重缺貨、價格飆漲。雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程也受波及，原訂3月底完成的東行線，上周因缺料無法完成道路鋪設，廠商緊急調度數日，今傳出好消息，將於4月2日鋪設路面，力拚4月13日大甲媽祖進香起駕前開放單側通車。

崙子大橋橫跨北港溪，是大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍南下嘉義新港的重要通道，素有「朝聖大橋」之稱。工程正值改建關鍵階段，原規畫3月底前完成東行線，開放南北向各一車道及單側人行道，確保進香動線順暢，不料瀝青供應突告吃緊，縣府上周接獲廠商反映瀝青無料可用，施工被迫延宕。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，施工廠商3月19、20日接獲通知瀝青生產所需的柏油基原油將銷量管制，上周告知路面鋪設工程暫時無法施工，經多方奔走，終於克服材料問題，確定4月2日恢復鋪設，4月13日東行線通車。

汪令堯坦言，崙子大橋危機暫時解除，但原物料供應不穩仍難預期，未來工程進度與經費控管充滿變數，且受戰爭影響，不僅瀝青短缺，塑膠類原料全國缺貨且價格上漲逾一成，「有錢也不一定買得到」，加上原物料運費、鋼價同步上揚約一成，公共工程成本全面墊高，憂心後續縣內多項工程恐面臨預算追加壓力。

崙子大橋因橋梁老舊、橋面寬度不足及河川治理計畫調整需求，中央與地方攜手推動改建工程，2023年11月27日開工，總經費約10.21億元，橋面寬度將由原本7公尺拓寬至18公尺，預計明年中前全數完工。