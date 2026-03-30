嘉義縣中埔幸福小黃通車 翁章梁：串聯偏鄉就醫通學最後一哩路

嘉義縣中埔鄉公所今天上午在嘉檳文化館前廣場舉辦幸福小黃通車典禮，現場同步進行「藝起童樂」藝文聯展及優秀學生獎助學金頒發 。縣長翁章梁表示，幸福小黃採計程車取代巴士的創新模式，將台3線、台18線等大客運主幹線與村落節點串聯，讓偏鄉長者就醫及學生通學更便利。

中埔鄉部分村落長期缺乏公車資源，公所在交通部公路局補助下推動「幸福小黃」接駁服務，並已於今年3月12日上路 。翁章梁指出，政府推動建設不怕花錢，最怕建設後沒人使用，就像他巡視特色公園時最在意有無人煙，若公共設施閒置就如同將錢丟進大海。他強調，幸福小黃能隨招隨停也能預約，鄉民應多多利用，讓生活更方便。

「幸福小黃」目前規畫「中埔1路」及「中埔2路」兩條固定路線，往返鄉內主要聚落與嘉義聖馬爾定醫院，沿途串聯學校、社區與醫療資源 。收費比照市區客運標準，固定班次8公里內全票25元、半票12元，並可使用敬老卡與愛心卡支付 。此外，針對偏遠地區也提供預約接駁服務，15公里內收費100元，超過15公里則有最高320元的補助 。

活動現場也表揚優秀學子，由鄉長李碧雲親自頒發獎助學金給91名學生，並表揚30名模範及健康兒童 。李碧雲表示，感謝交通部與縣府輔導支持，讓這項便利交通政策能落地執行 。翁章梁也在會場分享日前赴日推廣農產的成果，除嘉義優鮮已有16項產品進軍日本，他受邀為職棒西武獅隊開球，近日正加緊練球，以免在3萬名觀眾面前「漏氣」。

嘉義縣中埔幸福小黃通車，縣長翁章梁等歡慶通車。記者李宗祐／攝影