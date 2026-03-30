台南市政府觀旅局宣布推出「2026螢光花泉季」，結合楠西自然景觀與特色資源推出2條路線、6梯次多元體驗「漫遊之旅」，讓旅客輕鬆走訪山林景點、感受季節限定風貌。明天上午9時開放報名。

觀光旅遊局長林國華表示，漫遊之旅由台南火車站後站出發，以楠西地區特色景點為核心，串聯溫泉、花景與在地業者，2條精選路線共6梯次，其他系列活動資訊將陸續公告。

遊程一：花泉人文體驗之旅4月11日共3梯次，路線有溫泉體驗行程，參加「2026螢光花泉季」開幕，帶領旅客認識龜丹溫泉區多元風貌；另安排於龜丹天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房風味餐點。

行程含龜丹休閒體驗農園溫泉泡腳體驗與採果，讓民眾感受農遊樂趣。另安排走訪鹿陶洋江家聚落，導覽傳統聚落歷史與生活樣貌，並走訪黃金蕎麥探索館，最後到玉井老街品嘗消暑的芒果冰。

遊程二：花泉漫遊療癒之旅4月15、16、17日，各1梯次。行程以龜丹溫泉區為主，安排山林環抱中溫泉泡腳體驗，有龜丹天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房風味餐點，前往梅嶺大湖桶賞花步道，漫步春日花景。

到「揚梅吐氣」體驗梅子檸檬酵素DIY，深入認識楠西農產特色，走訪鹿陶洋江家聚落，導覽了解傳統聚落歷史與生活樣貌；隨後到黃金蕎麥探索館及玉井老街，體驗地方產業與悠閒街區氛圍。

報名每人899元，完成報到者贈活動限定「專屬紀念禮包」螢花泉亞麻提袋與在地特色梅。相關活動資訊周一至五上午9點到下午5點可電06-6353226洽詢。

台南螢光花泉季楠西「漫遊之旅」明天上午9點開放報名。圖／觀旅局提供

台南螢光花泉季楠西「漫遊之旅」明天上午9點開放報名。圖／觀旅局提供

台南螢光花泉季楠西「漫遊之旅」明天上午9點開放報名。圖／觀旅局提供