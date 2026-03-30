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人氣爆棚！亞太球場迎職棒首戰 球迷反映硬體待優化

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛葉姵妤／連線報導
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨天進行首場中華職棒例行賽，球迷反映座位席只能垂直走動，座位間難以橫向移動。圖／讀者提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨天進行首場中華職棒例行賽，球迷反映座位席只能垂直走動，座位間難以橫向移動。圖／讀者提供

台南亞太國際棒球訓練中心昨迎來首場中華職棒例行賽，吸引滿場二萬三千五百人，賴清德總統也進場觀賽，不過球迷點出座位橫向沒可通行走道等，議員要求改善以提升觀賽品質，另，永康火車站湧入大量接駁人潮，球迷也認為，交通便利性仍不足。

這場台南亞太成棒主球場的歷史性首戰，統一獅隊以三比一擊敗台鋼雄鷹隊；統一全場敲七安，包括蘇智傑在六局下轟出亞太史上第一轟，並由投手群聯手封鎖雄鷹隊打線，拿下本季首勝，並留下亞太球場的第一勝。

亞太成棒主球場是中職統一獅的新主場，先前辦多場熱身賽，部分球迷就反映場內硬體須改善，昨天比賽進行到九局，竟有一個顯示好壞球的面板壞掉無法顯示。一名資深球迷說，新球場很寬敞，視野幾乎無死角，但如此大的球場，觀眾席只能垂直走動，座位間橫向移動幾乎沒有可通行的空間，三壘側下午日曬嚴重，幾乎無法看球。

這名球迷也說，場地硬體仍較陽春，缺乏ＬＥＤ面板等特效版不如其他球場、右外野應增大螢幕，球場內部通道沒有電視無法即時知道賽況、內野球網應用隱形護網。議員沈震東說，建議市府與球團在賽後立即檢討改善。

南市體育局表示，已針對燈光問題與相關單位進行調整，並強化出入口與散場照明，其餘細節將依各場賽事狀況滾動檢討，也會透過實際營運經驗與球迷回饋，審慎評估球場長期營運模式。

此外，亞太棒訓中心位於安南區，最接近的運輸節點為永康火車站，昨中午起陸續湧入球迷，排隊搭接駁車，單日增加約五成旅客，但球迷認為交通便利性難比台北大巨蛋。

市府表示，與統一球團合作，規畫六條公車路線行經球場，並加開三條接駁車路線，周邊也提供約三千個汽機車停車位。

台南安南區的亞太國際棒球訓練中心昨天迎來首場中華職棒例行賽，賴清德總統（後排左二）以球迷身分進場觀賽。記者萬于甄／攝影
台南安南區的亞太國際棒球訓練中心昨天迎來首場中華職棒例行賽，賴清德總統（後排左二）以球迷身分進場觀賽。記者萬于甄／攝影

中華職棒 蘇智傑 亞太球場

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