星期評論／對準需求 球場營運應交給專業

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用一年多，終於迎來歷史性首場中華職棒例行賽，然而歷經多次缺失改善，球迷仍感受許多硬體問題，更質疑球場以「租用」而非球團認養模式，能對準職業賽事需求？市府應讓營運加速上軌道，別讓「邁向棒球之都」淪為口號。

成棒主球場測試期間，許多球迷就反映場內座椅間距偏窄、球場缺乏橫向走道，中場若想要移動幾乎沒有可通行的走道，場館內外指標系統不夠清楚，市府趕在開幕賽前調整部分缺失，只是座位間橫向移動問題依舊，昨天比賽時，又被指出大螢幕不足，甚至有一個好壞球的顯示螢幕故障，顯示場地根本未符合需求且穩定的水準。

事實上，營運問題有跡可循，亞太棒訓中心的營運移轉招商案一波三折，起初市府規畫所有球場「包裹」委外，導致流標，經調整檢討重新公告招商仍未果，主球場現以單場次租賃方式營運，其餘六座球場將與棒球協會等國家單位合作，缺乏單一經營主體，無法從長期經營角度優化設施。

昨天賽前南市體育局長被介紹，場內竟摻雜「噓聲」，盡顯球迷對於亞太球場成為職棒新地標的期待，但若無法提供優於既有球場的體驗，難提升進場意願，也連帶影響球隊經營與城市行銷；賴清德總統身為資深球迷，本命區台南更是職棒深耕之地，新主場的啟用不能只停留在公共設施思維，應評估如何讓專業經營團隊主導場館優化，創造球迷進場的強烈動力。