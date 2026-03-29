2026年阿里山星光婚旅於3月28至29日登場，今年邁入第20年，吸引12名佳偶齊聚。參與名單包含曾登上英國達人秀的「神火俠侶」楊立微夫婦，以及遠從烏克蘭而來的情侶，在山林環繞中見證跨越國界的愛情。阿里山國家風景區管理處表示，未來將持續開發夜間旅遊魅力，強化品牌特色，讓阿里山成為國內外旅客心中的浪漫旅遊目的地。

活動首日走訪達娜伊谷體驗鄒族文化，並前往二延平步道在夕陽與雲海見證下拍攝地景美照。今年核心亮點為夜間體驗升級，阿里山管理處選定阿將的家23咖啡館舉辦星光下森林晚宴，戀人漫步於藝術感石屋間；隨後走訪樂野部落，透過星光之夜與火塘的故事，由鄒族獵人分享文化經驗。次日旅程延伸至奮起湖老街，並在茶叁代茗園製茶所及瑞里小公主咖啡的紫色妝點下，享受悠閒茶色時光。

楊立微夫妻今年正值結婚5周年「木婚」，特別選擇在阿里山星空下共度紀念時刻。楊立微說，在國際舞台追求極致專注與火光，但在阿里山的火塘邊，看著繁星與營火，找回久違的放鬆與彼此心靈對話的平靜，這是最珍貴的週年禮物。

阿里山管理處表示，這次星光婚旅成功串聯阿里山三大遊憩系統的在地據點，將浪漫氛圍與原民文化結合，未來會持續推動精緻且具深度的主題遊程。

神火俠侶楊立微夫婦現身阿里山，阿里山星光婚旅升級夜間遊憩魅力。圖／阿里山管理處提供

烏克蘭情侶慕名參與阿里山星光婚旅，2天1夜深度體驗原民浪漫文化。圖／阿里山管理處提供

阿里山星光婚旅邁入20年，12名佳偶齊聚神木下見證跨國真愛。圖／阿里山管理處提供