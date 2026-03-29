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走讀山海圳國家綠道 社大台江分校師生單車騎遊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
山海圳國家綠道苦楝樹正綻放淡紫色花朵。記者謝進盛／翻攝
山海圳國家綠道苦楝樹正綻放淡紫色花朵。記者謝進盛／翻攝

走讀山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生10餘人今天騎乘YouBike，從南科火車站出發前往烏山頭水庫，往返36公里沿途探索台灣楝樹、構樹等植物生態，倡議市民結合火車、單車，騎遊山海圳國家綠道。

為營造綠色城市，台南社大台江分校本學期開辦第六回山海圳國家綠道Follow me課程，參加這門課程的學員，有的是首次騎乘，有的是則是為帶領學生來騎遊山海圳，特別先報名這門課程，先行探路，希望促成更多的市民走進山海圳。

10餘名師生今一早從南科火車站出發，騎遊大圳之路，沿著嘉南大圳南幹線，一路騎到善化茄拔；這一段水圳，種滿台灣欒樹、台灣楝樹，形成綠色隧道，十分美麗。

一行人繼續北行，來到嘉南大圳最長的曾文溪新渡槽橋，一旁舊曾文水橋建於西元1929年，長約340公尺，這是灌溉嘉南平原重要的水圳動脈，接著騎過渡頭、官田水橋，一路上，楝樹紫花盛開，十分美麗，構樹及龍眼樹也正值開花期，一路路飄著花香，最後一行人再騎到烏山頭水庫，蓋下山海圳紀念章，下午再循原路，騎返南科火車站，來回共36公里，以公民學習力量，倡議山海圳綠色假期生活。

學員莊健庭表示，自己每學期會帶領師生騎遊山海圳，目前已走過東西口水利古道，中秋季節也會到大圳之路的曾文渡槽橋，欣賞甜根子美麗的芒花，培養獨立探索素養。

另名學員鍾智慧說，此次特別鼓勵同仁一起報名第六回山海圳國家綠道Follow me課程，一起走讀山海圳，自己在平時就會從山海圳起點四草湖出發，騎著單車到台史館，也會鼓勵同仁們善用公車、單車、火車，一起來走讀山海圳。

推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝
推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝

推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝
推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝

舊曾文渡槽景致優美。記者謝進盛／翻攝
舊曾文渡槽景致優美。記者謝進盛／翻攝

山海圳國家綠道苦楝樹正綻放淡紫色花朵。記者謝進盛／翻攝
山海圳國家綠道苦楝樹正綻放淡紫色花朵。記者謝進盛／翻攝

推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝
推廣山海圳國家綠道，台南社大台江分校師生單車騎遊。記者謝進盛／翻攝

綠色隧道 單車

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