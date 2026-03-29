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彰顯在地信仰文化與歷史 「佳里昭清宮志」新書發表

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
彰顯在地信仰文化與歷史 ，「佳里昭清宮志」新書今發表，圖為擔任總編輯的文史工作者許献平（左）及昭清宮主委林金節。記者謝進盛／翻攝
彰顯在地信仰文化與歷史 ，「佳里昭清宮志」新書今發表，圖為擔任總編輯的文史工作者許献平（左）及昭清宮主委林金節。記者謝進盛／翻攝

主祀至聖先師孔子與三聖恩主著稱的台南佳里昭清宮適逢開堂60周年，今天發表「佳里昭清宮志」，全文共688頁，收錄圖片逾1000幀，希望藉此彰顯地方信仰文化與歷史記憶。

「佳里昭清宮志」由著名文史工作者許献平擔任總編輯，集結多位學者共同參與，包括嘉義大學吳建昇教授負責歷史背景梳理，金門大學曾逸仁教授解析廟宇建築特色，中山大學羅景文教授探討彩繪藝術，使該書在跨領域整合上更臻完善，歷時2年餘完成。

立委郭國文、市議員方一峰、謝舒凡、昭清宮主委林金節等人今出席新書發表會，更由昭清宮主委林金節等人將該書虔誠敬獻予昭清宮主祀至聖先師孔子、三聖恩主暨列聖諸真，在莊嚴肅穆的氛圍中完成敬獻書儀式。

許献平強調，「佳里昭清宮志」的出版，不僅是對過往歷史的整理與致敬，更是承先啟後的重要里程碑，將為台灣地方文化資產保存再添一項重要成果。

「佳里昭清宮志」涵蓋昭清宮自創建以來的歷史脈絡、建築藝術、文化內涵、人物及傳說、母堂友宮介紹、廟務組織運作及珍藏文物，兼具 學術深度與在地情感。全書共688頁，收錄圖片逾1000幀。書中並揭示多項重要發現，包括該廟正積極推動登錄「送太歲」民俗，書中詳實描述昭清宮所保存的鸞堂傳統，紀錄許多重要的扶鸞儀式與歲時祭儀，更彰顯鸞堂信仰文化的獨特面貌與延續脈絡。

彰顯在地信仰文化與歷史 ，「佳里昭清宮志」新書今發表，全文共688頁，收錄圖片逾1000幀，希望藉此彰顯地方信仰文化與歷史記憶。記者謝進盛／翻攝
彰顯在地信仰文化與歷史 ，「佳里昭清宮志」新書今發表，全文共688頁，收錄圖片逾1000幀，希望藉此彰顯地方信仰文化與歷史記憶。記者謝進盛／翻攝

台南 文史工作者 郭國文

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