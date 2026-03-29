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補足台灣史最後一塊拼圖 「雲林縣志」初稿完成將公開閱覽

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，為補足台灣史最後一塊拼圖，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，集結上百位學者專家的心血，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽，並設置線上查詢與意見回饋機制，廣納各界建言，預計最快10月出版。

縣府今天舉行公開縣志公開閱覽記者會，由縣長張麗善主持、副縣長陳璧君、縣政總顧問張清良、文化觀光處長謝明璇、立委張嘉郡、縣志總編纂吳學明及多位學者專家、地方人士共同出席，宣告縣志編纂成果邁入公開檢視階段。

張麗善表示，雲林縣為全台唯一沒有縣志的縣市，在吳學明帶領下，歷經5年完成「雲林縣志」，系統性記錄雲林自然地理、歷史沿革、政治行政、經濟產業、教育文化、宗教信仰、社會發展及地方人物的重要文獻，不僅是研究地方史的重要依據，更是認識雲林、了解雲林的重要窗口，未來將透過出版與教育推廣，深化地方文化認同。

謝明璇指出，本次縣志編纂歷經嚴謹學術程序，廣泛蒐集歷史文獻、政府檔案與地方資料，並結合田野調查及審查機制完成。出版前先行公開閱覽，除設置實體據點，也同步提供線上查閱與回饋管道，作為後續修訂依據，提升內容完整性與正確性。

雲林縣志共分9志、另設卷首與卷尾，合計11卷34篇，總編纂吳學明表示，歷經多年完成文稿，但因篇幅龐大、時程緊湊，難免會有疏漏，盼透過公開閱覽機制，蒐集各界具體意見，進一步修訂內容。張嘉郡表示，很高興看見全國歷史最後一塊拼圖完成，讓民眾可以更深入雲林的歷史及文化。

縣府說明，公開閱覽期間將於各鄉鎮市公所及圖書館設置據點，提供民眾翻閱，並同步開放線上平台回饋意見。後續將進行比對與分析，作為定稿依據，完成雲林史上首次修志工程。

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，縣長張麗善（中）表示，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，縣長張麗善（中）表示，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽。記者陳雅玲／攝影

台灣史 張嘉郡 雲林

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