嘉義市牛稠溪環快東段2026年底通車 結合防災大幅提升4倍排洪效益

嘉義市「牛稠溪環快東段先期聯絡道路」拓寬工程及「後庄直排一出口段」改善工程於2025年啟動，預計2026年第四季全線通車，將大幅緩解嘉北地區交通壓力並改善淹水問題。市長黃敏惠表示，十大旗艦計畫「生活新路網」，為嘉義市打造順暢、四通八達的交通路網，並透過強化區域排水能力，確保居民生命財產安全。

黃敏惠日前率領團隊前往現地視察時表示，除了強化交通，面對極端氣候強降雨威脅，市府同步提升區域排水能力。東義路396巷附近因舊有涵管不足，易受外水頂托造成淹水，市府向水利署五河分署爭取經費，將2孔涵管改建為5孔箱涵，通洪量由每秒5.27立方公尺提升至25.46立方公尺。

黃敏惠說，從過去華興橋提升、拓寬通洪斷面，到2023年完成盧山橋及東義路改建，市府秉持「路安、水安、人平安」目標，有效紓解積淹水並提升防洪效能。

後庄里里長許益銨表示，過去居民擔心颱風淹水，隨盧山橋改建完成及防汛道路拓寬啟動，期待能進一步完善交通與防災機能。

工務處表示，聯絡道路拓寬將引導工業區貨車改行外圍道路，減輕市區負擔，並與林業試驗所合作植栽「藍花楹隧道」。該工程由市府自籌5000萬元，並由五河分署補助2100萬元。目前西段許厝堤防段已於2026年1月開工，持續推進環快路網建設。

「後庄直排一出口段改善工程」，將原有的2孔涵管改建為5孔箱涵。圖／嘉義市政府提供

工程現地空拍 。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠對於工程的創新設計與生態永續考量表示肯定，也期許工程能如期如質完成，早日為市民帶來便捷與安全的生活環境。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠視察牛稠溪環快拓寬工程，打造藍花楹隧道兼顧交通與景觀美化。圖／嘉義市政府提供

城市發展與安全並進，市長黃敏惠視察牛稠溪環快東段與後庄排水工程。圖／嘉義市政府提供