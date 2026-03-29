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機能性不足、交通題未解…台南、嘉義高科技園區人口紅利沒到位

聯合報／ 記者周宗禎黃于凡／連線報導
嘉義科學園區二期已通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影
嘉義科學園區二期已通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影

行政院長卓榮泰昨為台南歸仁沙崙綠能科學城「AI創新應用大樓」剪綵，畫下產值兩兆、三萬五千個就業機會的願景，但目前園區生活機能不足，房市紅利未發酵，人口進駐少，出現空屋待售現象；嘉義科學園區隨台積電量產前工程人員撤離，短期租屋需求降溫、空屋增加，與先前一屋難求形成對比，地方期待園區二期再帶動一波發展。

沙崙綠能科學城擁中研院、工研院、自駕研發中心等國家級機構與AMD等進駐，機器人中心、太空中心也將陸續啟用，因定位研發，人口進駐不如預期，外地來的科技人隨產業變化「逐水草而居」，就像台積電決策一變，許多人立馬打包撤離嘉義，有些甚至北漂日本、移居美國，過客遠多於住戶。

當地人士認為，沙崙園區生活機能多年不足，只有一間超商二十四小時營業，相較於生活CP值更高、房價低很多的關廟、仁德等地，房市紅利尚未發酵，目前建商停建、空屋待售。卓揆昨送建設大禮、期待力挽狂瀾，但也強調「交通沒做好，發展必受限」。

三井Outlet二期開幕後，假日大批車流湧入，排隊車龍回堵至主要幹道甚至省道台八十六線，未來成大沙崙醫院還有更嚴峻的交通考驗；南科帶動鄰近善化區房價、人口移入及出生率，也帶來交通、停車、托育等問題。

嘉科園區台積電廠區陸續完成裝機測試，準備投入量產，先前大量進駐的工程人員逐步撤離，周邊車潮明顯減少，過去因工班帶動的租屋需求也快速降溫，鄰近區域出現空屋增加情形，與先前一屋難求的景象形成強烈對比。

二期開發案今年二月通過環評，規畫導入台積電先進封裝技術CoWoS、SoIC以及高速寬頻六G等產業，預計二○三一年完工，可創造約三千五百個就業機會，地方期待再帶動一波行情。

台積電 AMD 工研院 卓榮泰 AI 台南 嘉義

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