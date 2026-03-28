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台江大道連19年辦公生遊學行路 有祖孫四代結伴徒步朝聖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生製作明信片。圖／台南社大台江分校提供
連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生製作明信片。圖／台南社大台江分校提供

連續舉辦19年的台江大道公生遊學行路今登場，來自台南市和順國中、海佃國小、長安國小等8所學校、約160位親師生參與，祖孫四代「相放伴」（台語），一早齊集海尾朝皇宮，禮敬大道公後徒步踏溯台江十六寮，展開一場結合文化、歷史與生態的走讀行程。

隊伍沿海尾水圳出發，走讀台江文化中心、十三佃慶興宮、鄭家古厝、總頭寮興安宮，隨後轉往中州寮，行經清滔巖祖師廟、中州寮保安宮，再至外塭崇聖宮、興護宮與和濟宮，中午於當地休息。

下午續往溪頂寮保安宮，參訪火王科醮，並沿山海圳國家綠道步行至海尾紫楝樹綠道，完成行路挑戰；最後前往布袋嘴寮進行台江十六寮地景明信片拓印，並返回海尾朝皇宮擲平安龜。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，台江十六寮多達12個村落奉祀大道公，為先民拓墾守護神。為推動台江本土教育，19年前結合地方村廟與文化局，共同策辦遊學行路，透過踏查古道，引導親師生認識台江拓墾歷史與在地文化。

帶隊教師指出，活動如同「台江版朝聖之路」，不僅讓學生走出教室、親腳踏查土地，也透過親子同行深化情感連結，兼具知性與感性。另有教師表示，行路目的在於讓學生親身感受地方之美與未來，理解教育與生活的連結。

台江清滔巖祖師廟副總幹事邱泰元指出，台江清滔巖的子弟主要是從學甲中州移墾過來，因此這塊土地也稱中州寮，此次踏溯台江，讓學生了解先民拓墾不容易，鼓勵學生要向上向學。

學生分享，沿途各村廟各具特色，並透過「台江十六寮文化九宮格」蒐集庄頭詩與在地故事，收穫豐富；也有人表示，雖然行走過程辛苦，但學會堅持，並透過採集野花、手作書籤與拓印明信片，留下深刻記憶。

連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生玩台江植物書籤。圖／台南社大台江分校提供
連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生玩台江植物書籤。圖／台南社大台江分校提供

連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生玩台江十六寮探索卡。圖／台南社大台江分校提供
連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生玩台江十六寮探索卡。圖／台南社大台江分校提供

連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生在廟口跳繩。圖／台南社大台江分校提供
連續19年台江大道公生遊學行路，八所國中小學，160位親師生，祖孫四代一起遊學趣，學生在廟口跳繩。圖／台南社大台江分校提供

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