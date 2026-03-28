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台南15萬兒童托育 黃偉哲：悠遊館擴編強化育兒支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府今天辦理時光童樂會，與親子家庭慶祝兒童節來臨，也公布提供更多育兒支持政策。圖／台南市政府提供
南市府今天辦理時光童樂會，與親子家庭慶祝兒童節來臨，也公布提供更多育兒支持政策。圖／台南市政府提供

兒童節前夕，台南市政府今天下午在永華市政中心西側廣場舉行「Young Tainan 時光童樂會」兒童節慶祝活動，台南市12歲以下兒童超過15萬人，約佔全市人口8.4%，全市已設有18處公托中心及13處親子悠遊館，今年預計再新增7處公共托育機構及8處親子悠遊館，希望能提供市民更多育兒支持。

副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，與現場眾多親子家庭共度佳節。今年活動以「懷舊童玩」為主題，透過復古闖關、寶寶爬行比賽及手作體驗，帶領家長重溫童年回憶，並促進跨世代情感交流。

為營造優質成長環境，市府積極推動多元托育服務及親子活動，並培力兒少代表參與公共政策討論與提供建言，讓孩子透過專業陪伴與學習，以具體行動實踐兒少權益與民主真義，展現台南作為全方位兒少權益保障城市的精神。

姜淋煌指出，市長黃偉哲上任後全力佈建托育資源，目標落實「一區一悠遊館」，並透過「台南育兒資訊網」提供即時政策資訊，也勉勵小朋友要感念父母養育辛勞，在安全友善的環境中快樂成長，市府會持續做家長最堅強的後盾。

社會局長郭乃文說明，為提供家長更多元托育選擇，市府持續建置公共托育機構及親子悠遊館。目前台南市已有18處公共托育機構，可收托324名未滿2歲嬰幼兒；今年預計於白河區、新市區、安南區、北區（2處）、善化區及麻豆區再陸續建置7處公共托育機構，持續擴充服務量能。

社會局說，台南市2025年全市親子悠遊館總入館人次達32萬9000人次，顯見家長對親子互動空間需求持續增加。繼去年底新增北區親子館後，目前全市已設有13處親子悠遊館，未來也將於中西區、安南區、永康區、學甲區、麻豆區、玉井區、新化區及安定區等8處規畫設置，提供家庭更多育兒支持。

南市「Young Tainan 時光童樂會」今天在永華市政中心西側廣場登場，小朋友參加復古闖關，帶領家長重溫童年回憶。圖／台南市政府提供
南市「Young Tainan 時光童樂會」今天在永華市政中心西側廣場登場，小朋友參加復古闖關，帶領家長重溫童年回憶。圖／台南市政府提供

南市「Young Tainan 時光童樂會」今天在永華市政中心西側廣場登場， 家長帶寶寶參加爬行比賽，現場歡笑聲不斷。圖／台南市政府提供
南市「Young Tainan 時光童樂會」今天在永華市政中心西側廣場登場， 家長帶寶寶參加爬行比賽，現場歡笑聲不斷。圖／台南市政府提供

親子 公共政策 育兒 黃偉哲

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