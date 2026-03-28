雲林崙背鄉民迎白沙屯媽祖 發送瑜伽墊香燈腳漏夜排隊

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香4月12日出發，預計16日抵達北港，崙背鄉民代李居安，與好友募資製作1700件「期待在崙背遇見祢」瑜伽墊，今明兩天發送給香燈腳結緣，領取人潮大排路長龍，更有信徒昨晚就來排隊等候，香燈腳說，隨媽祖一路行走，瑜伽墊攜帶輕便，很適合進香休息。

今年白沙屯媽祖香燈腳報名大爆滿已達60萬人，一路不少隨香的信徒，隨著鑾轎四處席地夜宿，為讓長途辛苦隨香的香燈腳能好好休息，雲林縣崙背鄉有民眾免費提供瑜伽墊，今天和明天兩天受理領聚，今早發放地點的忠孝北街即大排長龍。

很早就來排隊占得首位的潘先生表示，他徒步隨香已10年，去年沒領到瑜伽墊，很可惜，今年得知又開始發放，昨晚就趕到崙背通宵排隊。

李居安表示，他與朋友多年來都集資準備飲料，發現不少香燈腳用紙箱躺地休息，很辛苦，因此決定提供瑜伽墊方便信徒休息，前年提供1200個、去年1500個，今年準備1700個，已有超過80名信徒響應捐助。

李居安指出，隨物價波動，三年前一個瑜伽墊約120元，今年已漲至140元，他花費超過27萬元，不過一切都是為了媽祖，為讓大家都有機會取得1700個瑜伽墊，考量周六上班的人，因此分兩天發放，香燈腳只要出示今年報名臂章，就能領到一份瑜伽墊，數量有限不能代領。

立委劉建國今天也來幫忙發放。他表示，瑜伽墊輕便實用，為各地辛苦的香客有個最舒服的休息裝備，得到更充足的體力伴隨媽祖一路往返數百公里的路程，有了充分休息，用最歡喜的心情跟隨媽祖，也期待崙北鄉親這份善心，能讓白沙屯媽祖也來崙背賜福。

崙背鄉民發起贈送瑜伽墊給白沙屯媽祖香燈腳供作進香休息之用，吸引大批民眾排隊領取。記者蔡維斌／攝影