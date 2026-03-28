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全中運4月18日嘉義縣登場 翁章梁：金牌獎金加碼至10萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天宣布加碼全中運奪牌獎金，金牌由8萬元提升至10萬元，銀牌由4萬元提高至5萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天宣布加碼全中運奪牌獎金，金牌由8萬元提升至10萬元，銀牌由4萬元提高至5萬元。圖／嘉義縣政府提供

全國中等學校運動會即將於4月18日至23日在嘉義縣登場，縣長翁章梁今天至嘉義縣立體育館關心跆拳道賽事時宣布，調高嘉義縣選手奪牌獎勵金，金牌由8萬元提高至10萬元、銀牌由4萬元增至5萬元，盼以實質獎金鼓勵激勵士氣，讓地主選手全力爭取佳績。

翁章梁表示，全中運是國內重要學生體育賽事，嘉義縣承辦今年比賽籌備已久，除持續優化場館設施，也強化醫療支援、安全維護、交通接駁及動線規畫及志工服務，力求提供完善競賽環境，讓選手能安心比賽、發揮實力，也希望地主隊學生能將金牌留在嘉義。

教育處表示，今年全中運借用部分大學場館，在中正大學辦理羽球跟射箭賽，吳鳳科技大學角力比賽，南華大學木球比賽，長庚科大嘉義分部桌球資格賽跟舉重。縣內國中小體育館則使用朴子國中武術、朴子國小柔道、水上國小空手道、三和國小軟網、義竹國中桌球等場地。

此外，全中運對場地要求嚴格，須符合國際賽事標準，部分賽事將移師外縣市舉行，包括新北微風運河輕艇、桃園公西靶場射擊、南投日月潭划船、台中自由車場地賽、彰化員林自由車登山賽、雲林縣立體育館競技與韻律體操、台南市新營網球場、嘉南藥理科技大學擊劍及高雄國際游泳池等。

翁章梁特別介紹嘉義縣立永慶高中國中部三年級學生陳彥蓉，曾代表台灣出征世界級賽事，在去年亞洲青少年跆拳道錦標賽過關斬將，勇奪金牌成績，今年她代表嘉義縣參加國中女子組跆拳道比賽，第一場就提前擊敗對手，很有機會為嘉義縣留下金牌，鼓勵她努力為家鄉爭光。

嘉義縣長翁章梁今天到縣立體育館關心全中運跆拳道比賽情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天到縣立體育館關心全中運跆拳道比賽情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁今天到縣立體育館關心全中運跆拳道比賽情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天到縣立體育館關心全中運跆拳道比賽情形。圖／嘉義縣政府提供

南華大學 全中運 金牌

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