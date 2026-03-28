全中運4月18日嘉義縣登場 翁章梁：金牌獎金加碼至10萬

嘉義科學園區建設進入新階段，隨台積電廠區陸續完成裝機測試，準備投入量產，先前大量進駐的工程人員逐步撤離，周邊車潮明顯減少，過去因工班帶動的租屋需求也快速降溫，鄰近區域出現空屋增加情形，與先前一屋難求的景象形成強烈對比，但租金尚未有明顯跌幅。

2026-03-28 11:50