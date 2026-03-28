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3千科技人與鄉親「運動在南科」千人健走金牌國手吸睛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
3千科技人與鄉親「運動在南科」。圖／讀者提供
3千科技人與鄉親「運動在南科」。圖／讀者提供

運動在南科」活動今天在鷹萬南科健康生活館登場，配合今年南科成立30年，吸引3千多園區從業人員及民眾參與。上午先辦千人健走，民眾沿途欣賞園區景緻，管理局特地規畫行經園區霞客湖環湖步道，讓參與者能一邊運動、一邊感受湖景風光，「輕鬆體現健康與生活結合的理念。」

管理局表示，園區已有近10萬從業人員，千人健走不僅是運動活動，更是凝聚園區向心力的重要平台。

國科會副主委蘇振綱指出，南科無論產值表現或園區面積均居各科學園區之首，從業人員展現高度活力。羽球向來是南科受歡迎球類運動，這次也邀請羽球雙金國手王齊麟到場，為活動增添亮點與熱度。

他說，舉辦「運動在南科」展現南科在推動產業發展時，也重視從業人員健康與生活品質，期盼藉運動促進園區交流與向心力，持續為南科注入成長動能，邁向下一個高峰。

南科管理局長鄭秀絨表示，面對全球產業快速變化，南科持續展現高度韌性與競爭力，去年園區營業額逼近3兆元產業成果亮眼，也持續舉辦南科迎曦音樂節、小農市集及堤塘湖羊蹄甲藝文饗宴多元活動，營造宜居宜業的園區環境，都獲得從業人員及鄰近居民熱烈支持迴響。

她說，南科將從業人員健康視為最重要的資產，辦活動的初衷，正是希望紓解從業人員工作壓力，鼓勵員工培養規律運動習慣，邀請大家走出戶外、擁抱健康。

今年南科盃球賽已第27屆，邀請巴黎奧運羽球男子雙打金牌國手王齊麟擔任活動宣傳大使，為活動增添亮點。開幕後登場的羽球交流賽中，王齊麟與園區羽球好手對打，攻防節奏緊湊、扣殺防守交錯上演，展現精湛球技、觀眾熱烈歡呼，將活動氣氛推向高潮。

管理局搭配新興運動體驗區與園遊會美食攤位，園區也有小農市集，提供多元休閒選擇，讓參與民眾觀賽也能輕鬆愉周休，「展現南科兼顧工作與生活的友善環境」。

南科管理局表示，下半年將推出多項活動與賽事，歡迎民眾關注「南科 543」臉書粉絲專頁，掌握最新活動資訊，

3千科技人與鄉親「運動在南科」，國科會副主委蘇振綱（左三）、南科管理局長鄭秀絨（右四）參與千人健走。圖／讀者提供
3千科技人與鄉親「運動在南科」，國科會副主委蘇振綱（左三）、南科管理局長鄭秀絨（右四）參與千人健走。圖／讀者提供

3千科技人與鄉親「運動在南科」參與千人健走。圖／讀者提供
3千科技人與鄉親「運動在南科」參與千人健走。圖／讀者提供

千人健走正式起跑，現場氣氛熱絡。圖／讀者提供
千人健走正式起跑，現場氣氛熱絡。圖／讀者提供

群創光電三廠綠建築外認養的南科園區造景。圖／讀者提供
群創光電三廠綠建築外認養的南科園區造景。圖／讀者提供

群創光電三廠綠建築外認養的南科園區造景。圖／讀者提供
群創光電三廠綠建築外認養的南科園區造景。圖／讀者提供

科學園區 國科會 運動

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