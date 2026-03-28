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客家文化也「聞得到」台南客家會館戶外植栽有客家故事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供
台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供

台南市客委會客家文化協會及鄉親攜手合作，今天上午在會館戶外空間進行景觀重塑，由鄉親親手種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，透過植栽營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。

客委會表示，本次種植的植物皆具有深厚的客家生活連結，芙蓉（抹草）：在客家習俗中常用於避邪、洗淨，代表對家庭平安的守護；紫蘇與九層塔：客家料理中靈魂等級的香料，象徵客家人就地取材、惜物善用的飲食智慧；仙丹花：以團簇的花影象徵族群的凝聚力，同時其常綠且耐旱的特性，也呼應了客家人堅韌的開拓精神。

社團法人台南市客家文化協會理事長林維炤指出，這次植栽不僅是單純的園藝美化，更是一場「活的文化展示」。未來會館外的這片小綠地將成為環境教育的一部分，民眾來到會館，除了參觀內部的常設展、特展，更能在戶外與這些充滿生活感的植物互動，從視覺與嗅覺雙重體驗府城客家文化。

客委會主委陳新裕表示，推動客家事務不僅是文化保存，更要讓客家精神融入城市景觀。過往市民可能因建築外觀而忽略了這間隱身於巷弄附近的客家館舍，透過這次重新種植計畫，希望以「客家特色植栽」作為引導，讓市民走近會館就能感受到多彩繽紛的客家味。

市民朋友下次經過水萍塭公園、夏林路時，走過。路過不要錯過，也歡迎走進客家文化會館，奉茶聊天看展，會館內可欣賞「戀‧土地 敬‧伯公」、「執念‧新境」兩特展外，會館外有新植的油桐花花林、客家五花，感受「聽得到客語、看得見客家、聞得到客家味」，體驗不一樣的台南客家魅力。

台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供
台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供

台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供
台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供

台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供
台南市客委會今天在會館戶外空間種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。圖／台南市客委會提供

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