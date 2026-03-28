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客家文化也「聞得到」台南客家會館戶外植栽有客家故事
台南市客委會與客家文化協會及鄉親攜手合作，今天上午在會館戶外空間進行景觀重塑，由鄉親親手種植客家日常生活中不可或缺的草本花卉與植栽，如芙蓉、紫蘇、九層塔、仙丹等，透過植栽營造「有味道」且「有故事」的客家氛圍，讓市民有機會親近客家。
客委會表示，本次種植的植物皆具有深厚的客家生活連結，芙蓉（抹草）：在客家習俗中常用於避邪、洗淨，代表對家庭平安的守護；紫蘇與九層塔：客家料理中靈魂等級的香料，象徵客家人就地取材、惜物善用的飲食智慧；仙丹花：以團簇的花影象徵族群的凝聚力，同時其常綠且耐旱的特性，也呼應了客家人堅韌的開拓精神。
社團法人台南市客家文化協會理事長林維炤指出，這次植栽不僅是單純的園藝美化，更是一場「活的文化展示」。未來會館外的這片小綠地將成為環境教育的一部分，民眾來到會館，除了參觀內部的常設展、特展，更能在戶外與這些充滿生活感的植物互動，從視覺與嗅覺雙重體驗府城客家文化。
客委會主委陳新裕表示，推動客家事務不僅是文化保存，更要讓客家精神融入城市景觀。過往市民可能因建築外觀而忽略了這間隱身於巷弄附近的客家館舍，透過這次重新種植計畫，希望以「客家特色植栽」作為引導，讓市民走近會館就能感受到多彩繽紛的客家味。
市民朋友下次經過水萍塭公園、夏林路時，走過。路過不要錯過，也歡迎走進客家文化會館，奉茶聊天看展，會館內可欣賞「戀‧土地 敬‧伯公」、「執念‧新境」兩特展外，會館外有新植的油桐花花林、客家五花，感受「聽得到客語、看得見客家、聞得到客家味」，體驗不一樣的台南客家魅力。
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