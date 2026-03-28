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黃敏惠遭質疑愛犬未植入晶片 市府：無法證明狗是她的
嘉義市近日出現一隻喜樂蒂牧羊犬獨自出門，被通報協尋愛犬，警方致電嘉義市動物保護教育園區協助，卻掃描不到寵物晶片，有基層員警在臉書發文質疑，有人送給市長黃敏惠多隻喜樂蒂牧羊犬，市長疑似帶頭違法未植入晶片。市府今天回應，沒有辦法證明那是市長的狗。
有基層員警在臉書靠北嘉義貼文指出，近日接獲愛狗協尋電話，致電嘉市動保園區園區協尋混種喜樂蒂牧羊犬，一查發現勇媽市長的愛犬未依規定植入晶片，動保園區查不到飼主，人家送給勇媽市長很多隻，呼籲應守法將寵物植入晶片，不然哪天又跑失而咬傷人，也應依法開罰。
市府回應，沒有辦法證明那是市長的狗，通常對於未植入晶片的寵物，會先採取勸導方式，攜手寵物醫院合作，若飼主寵物看病時就會宣導植入晶片，也會透過多元方式鼓勵植晶片。雖然大家現在都風傳那隻喜樂蒂牧羊犬是市長的狗，但目前並沒有人去確認那隻就是市長的狗。
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