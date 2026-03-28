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嘉義科學園區1期即將完工 工班撤離車流減少、租屋降溫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義科學園區一期將在今年底前完成基礎建設，園區二期2月通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影
嘉義科學園區一期將在今年底前完成基礎建設，園區二期2月通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影

嘉義科學園區建設進入新階段，隨台積電廠區陸續完成裝機測試，準備投入量產，先前大量進駐的工程人員逐步撤離，周邊車潮明顯減少，過去因工班帶動的租屋需求也快速降溫，鄰近區域出現空屋增加情形，與先前一屋難求的景象形成強烈對比，但租金尚未有明顯跌幅。

在上一波租金上漲後，房東多未隨市場回落調整價格，套房每月租金落在5千至8千元，不少房東寧可空置等待，也不願降租。當地房仲觀察，目前租屋市場轉趨觀望，短期需求減少，但屋主普遍看好後續發展，選擇「以時間換價格」，期待未來園區擴建再帶動一波行情。

嘉義科學園區二期開發案今年2月通過環評，基地面積約89.58公頃，規畫導入台積電先進封裝技術CoWoS、SoIC及高速寬頻6G等產業，預計2031年完工，未來可望創造約3500個就業機會。近期園區內已有挖土機進駐，相關整地工程陸續展開，也為地方帶來新的期待。

在地居民指出，過去施工高峰期間，外來工班帶動短期居住需求，不少人將祖厝三合院加以整理利用，甚至隔間成數間雅房出租，並在屋外增設簡易衛浴設備，以每月約5000元租金出租給工人，成為特殊的「工班經濟」，雖然現在工人離開都成空屋，但對生活影響不大。

隨著工程人員撤離，不少屋況簡易的房源面臨閒置，但也有屋主持續整理修繕，準備迎接嘉科二期工程帶來的人潮。房仲認為，園區發展帶來的影響具有階段性，從施工、量產到擴建，每一波都牽動就業與居住需求變化，隨著嘉科二期計畫啟動，房市長期發展仍被看好。

嘉義市地政士公會理事蔡岳臻說，嘉義縣治特區前2年漲幅明顯，新建大樓預售屋可見價量都上漲，目前沒有大型建案，再加上現在預售屋不能轉讓，投資客要等交屋才能脫手，近期成交量下降，價格維持平均，若要買房的話，對年輕人相對不友善，會往鄰近地區入手。

嘉義科學園區二期2月通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影
嘉義科學園區二期2月通過環評，正由挖土機進場施工。記者黃于凡／攝影

租金 嘉義 科學園區

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