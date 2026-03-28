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打造球迷朝聖之路！台鐵永康車站成全台首座統一獅職棒主題站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供
台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供

2026年職棒球季開打，明天是台南亞太棒球成棒主球場將迎來統一獅主場開幕戰，台鐵永康車站因地理位置最靠近車球，成為重要接駁站，台鐵將永康車站與統一7-ELEVEn獅隊攜手合作，將永康車站打造成全台第一個職棒主題特色火車站，透過運動觀光與交通接駁的無縫結合，為球迷打造最熱血的朝聖之路，今天已有球迷搶先拍照。

統一獅主場進駐在台南市安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，永康車站憑藉優越的地理位置，正式負起交通轉運重任。雙方共同規畫完善的接駁公車服務，往返「永康車站」與「和順轉運站」，確保球迷能以最便捷的方式參與職棒主球場的各場賽事，解決球場周邊停車與交通壅塞之痛點。

除了接駁上的合作，台鐵與統一獅更以球團與球員為主題，進行整體的視覺美化與設施更新。球迷一步入月台，便能看見隊長陳傑憲等看板球星的迎賓視覺，讓「永康車站」不再只是通勤節點，更是充滿驚喜的職棒應援熱點，讓球賽的熱情從車站一路延續到球場！

台鐵公司也將於3月29日快閃一日銷售滿載應援食材的「全壘打便當」與系列商品，多重美味及獨特紀念不容錯過，要讓球迷們「吃飽再上」，全力應援！

台鐵永康車站早年曾因「永保安康」（永康到保安）車票熱賣而聲名大噪，每次配合相關節慶開賣前都是滿滿的排隊人潮，但車站本身腹地不大，因應明天中職開幕戰湧入的大批人潮，站方也不敢輕忽嚴陣以待。

台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供
台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供

台鐵永康車站早年曾因「永保安康」車票熱賣而聲明大噪，開賣前排隊人潮。本報資料照片
台鐵永康車站早年曾因「永保安康」車票熱賣而聲明大噪，開賣前排隊人潮。本報資料照片

台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供
台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供

台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供
台鐵永康車站合作統一7-ELEVEn獅隊 ，變身全台首座職棒主題特色火車站。圖／台鐵提供

台鐵 職棒 統一獅 陳傑憲

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