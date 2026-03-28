黃小鴨效應？雲林將推8米天鵝 山海連線迎接兒童節

兒童節及清明連假將至，雲林縣為讓孩子歡度兒童節，除3月29日至4月5日在斗六膨鼠森林公園有大型的「2026雲林童樂會」，今年更特別推出「雲林天鵝湖嘉年華」，4月3日至12日在口湖椬梧滯洪池盛大登場，8米高的大天鵝將游於湖畔，串聯山海同歡打造春遊盛會。雲林縣長張麗善邀請大家到雲林與「鵝」同樂。

雲林縣府今年舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」，特別選在有小日月潭之稱的口湖鄉椬梧滯洪池，希望打造一個兼具童趣、藝術與生態教育的活動場域，讓孩子來到雲林不只是遊玩，更能留下深刻又美好的回憶。

縣府指出，天鵝湖活動最具亮點的是8米高的巨型天鵝裝置，結合湖面水景，將成為全台最具話題的打卡新地標，4月3日開幕下午還有超可愛的「天鵝創意健走」，大家可以變裝成小天鵝，邊走邊賞湖畔美景，超級浪漫，邀請全國大小朋友一起來拍照、打卡、感受雲林之美。

活動特別串聯中華民國水禽產業促進協會等在地農畜產資源，農業處長魏勝德指出，假日不僅有每日限量1500份的100元「鵝樂券」發放，每天1000份鵝肉料理試吃，讓民眾品嘗雲林優質的鵝肉產品。

除巨型天鵝地景藝術，沿著湖畔更設置多處萌鵝造型裝置，並延伸至高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所設置3米高天鵝裝置，營造整體城市意象。活動也有精彩舞台演出，包含「藝響臺灣劇團」、唱跳秀、魔術、泡泡秀等互動式表演。

此外，設有氣墊遊戲區、球池樂園及DIY手作活動，讓大小朋友盡情歡樂；假日限定天鵝湖畔咖啡廳，享受慢活時光，此外也有生態導覽與免費天鵝船體驗，深入認識椬梧滯洪池的自然生態。張麗善邀請全國大小朋友，把握兒童節連續假期走訪雲林，天鵝湖畔看表演、玩體驗、品美食，共同創造難忘的春日回憶。

雲林今年擴大辦理兒童節，山海患聯，在有小日月潭之稱的口湖鄉宜梧滯洪池，引進8米高天鵝，以天鵝湖為主軸，打造系列童節活動。記者蔡維斌／翻攝