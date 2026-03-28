拚去化！台南六塊寮土方轉填永康 雲林續清11萬噸堆置垃圾

台南市政府推動「土方交換」等措施盼解決去化困境，近期安南區六塊寮排水治理工程產出約八千立方公尺剩餘土方，去化受阻使工程面臨停滯，為此，市府跨局處協調媒合填入永康水資源回收中心的低窪地，市府表示，土方交換機制未來納入公共工程規畫。

南市水利局指出，六塊寮排水系統為安南區易淹水熱區，工程總經費約三點四億元，施作護岸八二七公尺及新闢道路六五五公尺，原訂汛期前完工，然而近期土資場容量飽和，導致土方去化受阻，經確認永康水資源回收中心內約○點六三公頃低窪地可承接，也讓該處可作綠能設施用地，提升土地利用效益。

市府表示，將制度化「土方交換、資源共享」機制，未來納入公共工程評估作業，也同步開放「公、私」部門工程相互媒合利用，只要土質合格且無夾雜廢棄物，即可由出土端直送需求工地，減少對土資場依賴。

此外，雲林有七個鄉鎮的垃圾堆置場必須優先處理去化，其中古坑堆置場所堆的垃圾五、六層樓高、累計兩萬多公噸，臭味影響鄰近的國道古坑服務區，雲縣環保局近期全數清空。

縣長張麗善、古坑鄉長林慧如到古坑掩埋場會勘。張說，會協助各鄉鎮市掩埋場陸續去化；環保局長張喬維指出，全縣年垃圾量約十三萬公噸，去年初全縣垃圾產出及去化已達平衡，先前垃圾堆置最高峰達十七萬餘公噸，持續去化下，目前僅剩約十一萬公噸，接著將處理北港、林內、崙背、西螺、元長及斗南掩埋場，預計年底完成淨空。