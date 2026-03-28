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觀察站／守古蹟圓環 也要顧交通安全
國定古蹟「台灣府大東門城」就位在台南市中心重要的交通節點，為維護古蹟景點，成了南市少數仍維持傳統繞行、未設交通號誌的圓環之一，但隨車流持續增加事故頻傳。
市府要啟動大改造，「行駛直觀」、「能親近古蹟」須並重、取得平衡，是最大挑戰。
東門城圓環是唯一橢圓的形式、圓環內無號誌，行車模式與市區其他圓環差異性大，二○二○年圓環發生最多車禍的就是此處，高達九十多件，後來針對環內標線大改造，目前是三車道，依舊被認為易發生擦撞車禍，網友稱常見「大亂鬥」，「每天看最內圈要出環，不然就是最外圈還要直行」。
目前新營圓環等多個圓環改造為多車道螺旋圓環，車道採螺旋線形、搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，較無切換車道問題，東門城如何比照使駕駛更直觀地順行，市府不得不下功夫規畫。
大東門又稱迎春門，一七二五年興建，是台灣府城設置十四座城門之一，歷經日治時期拆城與市區改正計畫，保留成為圓環，現為國定古蹟，也是台灣現存規模最大的城樓之一；市府觀旅局景點介紹，城內有一塊一八四八年所立的石碑，內容是「欽命不許士兵對來往此城的農商零販，予以勒索」，是非常珍貴的石碑。
東門城一九七○年代以鋼筋混凝土重建後，現已出現滲漏、龜裂與鋼筋鏽蝕，甚至有構件與屋瓦掉落，影響安全，二○二二年啟動調查規畫，工程於去年十一月開工，進度約一成，完工後可望強化觀光與文化功能。
而東門城目前以花台圍住以保護古蹟，加上圓環目前僅北側有斑馬線，但無號誌須穿越三個車道，相當險象環生，應趁著古蹟整修及圓環優化，透過交通工程與文化空間的結合，打造出一個安全、友善且美觀的圓環，讓市民與遊客都能安心地步行並親近與理解歷史的重要公共空間。
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