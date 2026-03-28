觀察站／守古蹟圓環 也要顧交通安全

台南東區東門城圓環中間是古蹟「台灣府城大東門」，且是不規則橢圓型，加上連接東門路、勝利路與府連路等主要幹道，車流量大，且未設紅綠燈，長期以來汽機車交織交通亂象受到詬病，歸仁、新營、玉井等圓環改造後，民代和公民團體提出比照優化，交通局將啟動東門城圓環最大的一次改造行動，結合人行道串聯行人動線。

2026-03-27 21:11