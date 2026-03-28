台南古蹟東門城圓環成事故熱點 市府將大改造、優化動線

南市府將在維護古蹟「台灣府城大東門」與景觀前提下，啟動圓環改造。記者吳淑玲／攝影

台南東區東門城圓環中間的古蹟「台灣府城大東門」，為不規則橢圓型，連接多條主要幹道，但無交通號誌，長期以來汽機車交織亂象為人詬病，民代和公民團體盼比照優化過的歸仁、新營、佳里等圓環來改造；市府證實，將啟動東門城圓環最大的一次改造行動。

交通局指出，東門城圓環目前維持傳統繞行模式，為維護古蹟景觀未設紅線燈，近年兩度調整標線與道路配置，整體運作尚稱穩定，會透過大數據分析及空拍監測尖峰車流，檢視車輛行駛軌跡與壅塞點，作為動線優化依據，朝「直觀、易辨識」方向調整設計，四月九日辦改造座談會收集各方意見，作為後續改善的依據。

東門城圓環連接東門路、勝利路、府連路等多條車流量大的路，環內有三線車道，尖峰時間東門路西向常塞車，有民眾則認為，圓環內切換車道不易，當行駛東門路要穿越圓環，開在最內側車道，難以抓到切出的時機，很擔心發生擦撞；若要前往一探古蹟，卻僅有北邊有行穿線，曾出現一群人冒險穿越馬路到中間的危險場景。

市議員李宗霖表示，東門圓環「形似圓環、實為路口」，橢圓線形導致車輛進出速度過快，尤其東門路方向車流，減速效果不佳，潛藏安全風險，建議導入荷蘭「優先環（Priority Square）」概念，確立主次幹道通行權，以車流量最大的東門路為主軸，提升進出流暢度，次要道路如勝利路、府連東路則採讓行設計，避免多向搶道。

李宗霖也建議簡化車道配置，取消「過多」車道，並透過縮減入口寬度與車道寬度等幾何設計，讓車輛自然減速，降低事故風險，而縮減車道後釋出的空間則轉為人行道與綠地，改善行人通行環境、提供安全停等空間。

南市交通局說明，圓環是台南早期道路規畫特色，但隨車流成長，已成事故熱點，其中以「機車繞行圓環與汽車右轉出環碰撞」為最大宗，車流交織與動線不明為主要問題來源，針對東門城圓環優化，會在維護古蹟與景觀前提下，持續滾動檢討設計，兼顧行車效率與行人安全。