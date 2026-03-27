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古蹟城門在馬路中間！台南「東門城」圓環將啟動大改造

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區東門城圓環中間是古蹟「台灣府城大東門」，在維護古蹟與景觀前提下，將啟動圓環改造優化行動。記者吳淑玲／攝影
台南東區東門城圓環中間是古蹟「台灣府城大東門」，在維護古蹟與景觀前提下，將啟動圓環改造優化行動。記者吳淑玲／攝影

台南東區東門城圓環中間是古蹟「台灣府城大東門」，且是不規則橢圓型，加上連接東門路、勝利路與府連路等主要幹道，車流量大，且未設紅綠燈，長期以來汽機車交織交通亂象受到詬病，歸仁、新營、玉井等圓環改造後，民代和公民團體提出比照優化，交通局將啟動東門城圓環最大的一次改造行動，結合人行道串聯行人動線。

交通局表示，圓環是台南早期道路規畫特色，但隨車流成長，已成事故熱點，其中以「機車繞行圓環與汽車右轉出環碰撞」為最大宗，車流交織與動線不明為主要問題來源。在歸仁、玉井、新營、佳里等圓環陸續改善後，地方民代與公民團體希望能參考其他圓環的改善經驗，對東門城圓環進行進一步優化。

交通局指出，東門城圓環目前維持傳統繞行模式，為維護古蹟景觀未設紅線燈，近年兩度調整標線與道路配置，整體運作尚稱穩定，為更精準掌握交通特性，透過大數據分析及空拍監測尖峰車流，檢視車輛行駛軌跡與壅塞點，作為動線優化依據，朝「直觀、易辨識」方向調整設計。

市議員李宗霖表示，東門圓環「形似圓環、實為路口」，橢圓線形導致車輛進出速度過快，尤其東門路方向車流，減速效果不佳，潛藏安全風險，建議導入荷蘭「優先環」（Priority Square）概念，確立主次幹道通行權。以車流量最大的東門路為主軸，提升進出流暢度，次要道路如勝利路、府連東路則採讓行設計，避免多向搶道。

此外，建議簡化車道配置，取消過多車道，並透過縮減入口寬度與車道寬度等幾何設計，讓車輛自然減速，降低事故風險。同時，將縮減車道後釋出的空間轉為人行道與綠地，改善行人通行環境，並提供安全停等空間，提升駕駛視距。

交通局表示，在維護古蹟與景觀前提下，持續滾動檢討設計，兼顧行車效率與行人安全，4月9日上午9點在龍山社區活動中心舉辦改造座談會，蒐集各方意見，作為後續改善的依據。

台南東區東門城圓環，串聯東門路、勝利路與府連路等重要幹道，車流量大，但未設紅綠燈管制，加上圓環為不規則橢圓形，市府將啟動改造優化。記者吳淑玲／攝影
台南東區東門城圓環，串聯東門路、勝利路與府連路等重要幹道，車流量大，但未設紅綠燈管制，加上圓環為不規則橢圓形，市府將啟動改造優化。記者吳淑玲／攝影

台南東區東門城圓環，串聯東門路、勝利路與府連路等重要幹道，車流量大，但未設紅綠燈管制，加上圓環為不規則橢圓形，市府將啟動改造優化。圖／台南市交通局提供
台南東區東門城圓環，串聯東門路、勝利路與府連路等重要幹道，車流量大，但未設紅綠燈管制，加上圓環為不規則橢圓形，市府將啟動改造優化。圖／台南市交通局提供

公民團體 台南 圓環

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