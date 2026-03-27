快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

清明掃墓遇阿里山賞櫻車潮 嘉義警公布改道與接駁資訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山櫻花陸續綻放，交通部公路局規畫在台18線66公里早上6至11時管制小客車上山，可至台18線61公里處樂野服務區轉乘接駁車上山。圖／警方提供
阿里山櫻花陸續綻放，交通部公路局規畫在台18線66公里早上6至11時管制小客車上山，可至台18線61公里處樂野服務區轉乘接駁車上山。圖／警方提供

因應清明節掃墓車潮，嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館、水上鄉生命紀念館易發生交通壅塞，嘉義縣警察局將加強交通疏導，管制日期包括清明連假前周末3月28日、29日，連假期間4月3日至6日，以維持行車順暢。

警方表示，嘉義縣轄內各高速公路交流道於清明節連假期間雖未實施高乘載管制，另為避免快速道路台82線嘉義交流道及165線因掃墓車潮致生壅塞，建議由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路（嘉175線）、左轉168線接165線前往墓區。

由台82線西行前往龍巖嘉雲生命紀念館車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

龍巖嘉雲生命紀念館前道路於連假期間改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛遵照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車。慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165 線方向行駛。

警方另指出，阿里山森林遊樂區櫻花陸續綻放，「櫻王」3月底滿開，預計3月28、29日及清明連假將湧入賞花人潮，交通部公路局規畫在台18線66公里每日6至11時管制小客車上山，遊客可至台18線61公里處樂野服務區轉乘接駁車上山，以免交通管制影響賞花行程。

清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供
清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供

清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供
清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供

清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供
清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供

高乘載管制 高速公路 掃墓

延伸閱讀

國5銜接蘇花改、蘇花安計畫 目標121年通車

南投公墓火警逾百件 若釀公共危險將法辦開罰

彰化清明前夕公墓火警9天46起 縣府出動AI監測全面盯場

中職／台南亞太成棒主球場開幕戰迎2.5萬球迷 交通攻略一次看懂

相關新聞

台南托嬰中心涉不當對待幼童家長控隱匿 社會局成立專案調查

台南市安平區一間私立托嬰中心爆發疑似不當對待幼童事件，家長指控，年僅2歲多的幼兒，僅因坐姿不端正，遭老師粗魯對待，包括拉扯手臂、托下巴及以手指反覆戳臉等行為，台南市社會局表示已介入調查，並專案擴大檢視監視器畫面；園方也發表聲明道歉，指老師已離職，並靜待社會局調查。

春意盎然、百花齊放 台南兒童節清明連假旅遊攻略一次看

隨著春意盎然、百花齊放，兒童節與清明節4天連續假期即將到來，台南推出多元春季活動，從賞花、市集、美食與藝文展演，邀請全台民眾走訪台南，展開一場輕鬆愜意的春日小旅行。

清明掃墓遇阿里山賞櫻車潮 嘉義警公布改道與接駁資訊

因應清明節掃墓車潮，嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館、水上鄉生命紀念館易發生交通壅塞，嘉義縣警察局將加強交通疏導，管制日期包括清明連假前周末3月28日、29日，連假期間4月3日至6日，以維持行車順暢。

影／台南「菜奇鴨」、「夜奇鴨」進駐古蹟 黃偉哲開箱

台南市近年力推城市IP行銷，超人氣吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」首度進駐古蹟空間，與文化場域跨界結合。市長黃偉哲今天下午前往愛國婦人會館開箱多款文創商品，宣布「鴨鴨入厝」活動登場，並推出滿額抽獎，帶動話題。

雲林7鄉鎮垃圾堆置場11萬噸待清 環保局年底前完成去化

雲林縣目前有7個鄉鎮的垃圾堆置場必須優先處理去化，古坑堆置場所堆的垃圾堆積如山，臭味影響鄰近的國道休息站，縣府協助全數清理約2.2萬公噸，縣長張麗善今天前往會勘，環保局指出，全縣堆置垃圾最高峰達17萬餘噸，目前已處理剩11萬噸，將會持續協助各鄉鎮在今年底前完成去化。

唱歌防失智！元長鄉長李明明捐唱機又陪唱 雲林「銀髮好聲音」熱滾滾

為推動高齡健康，雲林縣元長鄉長李明明今天捐贈一台卡拉OK機給北港媽祖醫院元長日照中心，醫院特配合舉辦一場別開生面的「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長先以一曲「四季紅」帶動全場熱絡氣氛。理部主任廖惠娟強調，研究指出音樂介入可讓長者產生多巴胺，可改善認知、情緒， 紓解鬱悶心情進而降低失智風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。