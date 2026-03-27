清明掃墓遇阿里山賞櫻車潮 嘉義警公布改道與接駁資訊

因應清明節掃墓車潮，嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館、水上鄉生命紀念館易發生交通壅塞，嘉義縣警察局將加強交通疏導，管制日期包括清明連假前周末3月28日、29日，連假期間4月3日至6日，以維持行車順暢。

警方表示，嘉義縣轄內各高速公路交流道於清明節連假期間雖未實施高乘載管制，另為避免快速道路台82線嘉義交流道及165線因掃墓車潮致生壅塞，建議由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路（嘉175線）、左轉168線接165線前往墓區。

由台82線西行前往龍巖嘉雲生命紀念館車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

龍巖嘉雲生命紀念館前道路於連假期間改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛遵照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車。慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165 線方向行駛。

警方另指出，阿里山森林遊樂區櫻花陸續綻放，「櫻王」3月底滿開，預計3月28、29日及清明連假將湧入賞花人潮，交通部公路局規畫在台18線66公里每日6至11時管制小客車上山，遊客可至台18線61公里處樂野服務區轉乘接駁車上山，以免交通管制影響賞花行程。

清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供

清明連假預計湧入車潮，嘉義縣警察局今天公布交通管制路段。圖／警方提供