台南托嬰中心涉不當對待幼童家長控隱匿 社會局成立專案調查

台南市安平區一間私立托嬰中心爆發疑似不當對待幼童事件，家長指控，年僅2歲多的幼兒，僅因坐姿不端正，遭老師粗魯對待，包括拉扯手臂、托下巴及以手指反覆戳臉等行為，台南市社會局表示已介入調查，並專案擴大檢視監視器畫面；園方也發表聲明道歉，指老師已離職，並靜待社會局調查。

家長表示，事件最初於3月17日由園方主任電話通知，稱園內有教師「不正當行為」，已通報社會局並啟動調查，涉事教師也已離職。當時園方僅說明孩子因未坐好被口頭糾正，未提及肢體接觸，因此未察覺異狀也相信園方說法。

社會局後續調閱長達30天監視器畫面，並通知家長，才揭露發現除言語管教外，確有老師對幼童出現拉扯手臂、抓捏下巴等行為。家長再申請觀看影像後指出，不僅發生單日事件，亦出現在其他日子，且力道明顯偏重，與園方原先說法不符。

家長說，涉嫌動手的雖是隔壁班教師，但班導師當下不僅未制止，還將孩子交由該名教師處理，全程在旁未介入，事後卻對家長表示「不知情」，讓家長質疑園方存在隱匿與失職情形，直指「旁觀等同共犯」。

家長也透露，社工在說明時提及，孩子情況屬「相對輕微」，但仍有其他更嚴重個案，讓家長難以接受，認為事件恐非單一個案，而是系統性管理問題。

台南市社會局表示，接獲通報後已立即成立專案調查小組，依程序全面檢視監視器影像，並逐一聯繫家長關心幼童身心狀況，同時提供心理諮商及支持服務。社會局也要求托嬰中心立即改善，並於3月24日召開家長說明會，說明事件經過及後續處置，強調托育人員的在職教育，也協助家長進行托育轉銜及退費。

社會局指出，已成立專案調查，若查證托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰；情節重大者，得命停辦並公布機構名稱及負責人姓名。市府強調，對任何不當對待幼童行為「零容忍」，將依法嚴查。

園方今天發表聲明表示，對事件深感沉痛與自責，已主動通報主管機關並配合調查，並啟動全面檢討，包括強化照顧專業訓練與監督機制，同時引入外部專業資源。園方坦承監督有失，導致幼兒受傷害，向受影響家庭致歉，並承諾不逃避責任，將持續改善托育環境，重建家長信任。