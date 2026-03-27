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影／台南「菜奇鴨」、「夜奇鴨」進駐古蹟 黃偉哲開箱
台南市近年力推城市IP行銷，超人氣吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」首度進駐古蹟空間，與文化場域跨界結合。市長黃偉哲今天下午前往愛國婦人會館開箱多款文創商品，宣布「鴨鴨入厝」活動登場，並推出滿額抽獎，帶動話題。
黃偉哲表示，兩款吉祥物自推出後詢問度高、市場處於努力開發周邊商品。民眾敲碗的公仔，還要再等等，約6月開始販售，市府已協調加速生產，盼穩定供貨。同時透過整合市場與夜市品牌行銷，將IP從宣傳角色轉為實體消費動能，並藉由進駐古蹟據點，吸引民眾走入歷史場域。
市府經發局指出，台南傳統市場蘊含豐富飲食文化與庶民記憶，「菜奇鴨」與夜市代表「夜奇鴨」以親民形象成功打入年輕族群，有助於帶動市場人流與消費。
此次上架商品以生活實用為主，包括杯袋、抱枕與頸枕等，首波已於館內限量販售，上午已經賣出2萬多元。
文化局表示，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」進駐愛國婦人會館右側的「let’s asobi」選物店。「asobi」一詞轉化自台語工地行話「阿縮比」，象徵輕鬆、從容且帶點幽默的生活態度。由選物店東道主「巷仔niau」迎接兩位萌鴨入厝，也象徵台南IP能量的匯聚，透過趣味選品展現臺南文創經濟的軟實力。
活動現場於愛國婦人會館入口兩側設置大型萌鴨人型立牌，吸引遊客駐足合影。即日起至5月3日止，於愛國婦人會館全館消費滿1000元，掃描QR code登錄即可參加「菜奇鴨、夜奇鴨」玩偶抽獎活動，中獎名單將於5月15日公布於臉書「台南市市場巡禮」，歡迎民眾踴躍參與。
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