雲林7鄉鎮垃圾堆置場11萬噸待清 環保局年底前完成去化

雲林縣目前有7個鄉鎮的垃圾堆置場必須優先處理去化，古坑堆置場所堆的垃圾堆積如山，臭味影響鄰近的國道休息站，縣府協助全數清理約2.2萬公噸，縣長張麗善今天前往會勘，環保局指出，全縣堆置垃圾最高峰達17萬餘噸，目前已處理剩11萬噸，將會持續協助各鄉鎮在今年底前完成去化。

垃圾堆置一直困擾地方，雲林縣長張麗善今在環保局長張喬維陪同下，和古坑鄉長林慧如、鄉代會主席鄭和義會勘古坑掩埋場去化成效及未來場區運用規畫。

張喬維表示，雲林家戶日垃圾量約330公噸，透過「零廢棄資源化系統 (ZWS)」等系統每天可處理300公噸，加上六輕協助焚化及6鄉鎮埋掩場掩埋，因此雲林日垃圾量幾可自主處理，目前進一步去化各掩埋場堆置的垃圾。

他說，全縣年垃圾量約13萬噸，去年初全縣垃圾產出及去化已達平衡。在垃圾堆置最高峰達17萬餘噸，經累積去化，目前僅剩約11萬噸，清查須優先去化的有7個鄉鎮，古坑是第一座完成清空的掩埋場，接著將處理北港、林內、崙背、西螺、元長及斗南，預計今年年底完成淨空。

為將去化處理產生再生粒充分利用，縣府用來填補垃圾移除後留下的坑窪和路面，覆土及整地後的堆置場，未來可轉型作為古坑鄉天然災害及不可燃廢棄物的暫置處理場所。鄉長林慧如也表示，清理後的堆置場只剩小部分垃圾堆砌成的平台，希望縣府協助舖設土石，減少髒亂及空汙。

張麗善表示，古坑長期依賴垃圾掩埋，衍生對環境衛生疑慮，甚至影響國道古坑休息站，如今已去化處理，將原有5、6樓高累積2萬多公噸垃圾全數清空，大大改善整體場區環境，垃圾清空只是開始，源頭減量才是根本，環保局將陸續協助各鄉鎮市掩埋場陸續去化，展現清零的決心。

雲林7個鄉鎮垃圾堆置場垃圾堆置達17萬噸垃圾，古坑率先去化約2.2萬噸，鄉長林慧如（左）建議進一步整地，以減少空汙與髒亂。記者蔡維斌／翻攝

雲林7個鄉鎮垃圾堆置場垃圾堆置達17萬噸垃圾，古坑率先去化約2.2萬噸，原本堆高如山的垃圾已夷為平地。記者蔡維斌／翻攝

雲林古坑垃圾掩埋場清理前的空拍照，原本堆高如山達約2.2萬餘噸垃圾，現已去化夷為平地。記者蔡維斌／翻攝

雲林7個鄉鎮垃圾堆置場垃圾堆置達17萬噸垃圾，古坑率先去化約2.2萬噸，雲林縣長今天會勘並聽取環保局簡報去化經過與未來。記者蔡維斌／翻攝