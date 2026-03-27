唱歌防失智！元長鄉長李明明捐唱機又陪唱 雲林「銀髮好聲音」熱滾滾

為推動高齡健康，雲林縣元長鄉長李明明今天捐贈一台卡拉OK機給北港媽祖醫院元長日照中心，醫院特配合舉辦一場別開生面的「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長先以一曲「四季紅」帶動全場熱絡氣氛。理部主任廖惠娟強調，研究指出音樂介入可讓長者產生多巴胺，可改善認知、情緒， 紓解鬱悶心情進而降低失智風險。

近來，前總統馬英九被影射疑有失智跡象，使失智症議題廣泛受到注目。中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）失智共照中心個管師李靜如表示，雲林地區長者多數獨居，很多人常將長輩記憶力衰退，是正常老化現象而忽略或延誤就醫，此情況在鄉間頗為普遍，值得大家重視。

李靜如指出，一般判別失智，除了生活自理能力作為依據，在社區一些據點就有AD-8量表評估，或者可到神經內科或身心科由醫師評估。通常觀察長者如果做過的事情，經提醒依舊忘記甚至完全否認，就可強烈懷疑有失智風險，中度者可能連洗澡、沐浴都需要協助，如健忘次數短時間密集者，就有失智風險，建議儘速就醫。

李靜如建議長者可以多走出戶外或到社區據點增進社交參與，對於延緩失智有很大效果，也可採「地中海式飲食」多蔬果、白肉，吃好油，也可降低三高風險進而預防失智。

今天數十名來自元長、東勢、北港等地區的長者齊聚元長日照中心參加「銀髮好聲音」比賽，22名「老歌手」輪番演唱，還有人載歌載舞，活力不輸年輕人，幾位長者說，音樂的確具輔療功能，唱歌讓他們維持身心樂活，愈唱愈快樂，更可以歌會友，生活不寂寞。

李明明說，唱歌能夠喚起長者過往回憶，促進身心健康，一台小小卡拉ok可豐富長者生活，只要每個地方長輩都能快樂歌唱起來，就能達到總統賴清德提的「健康台灣、在地健康老化」的目標。

唱歌可防失智，元長鄉長李明明捐贈卡拉ok給元長日照中心，北港媽祖醫院配合開辦一場「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長高歌帶動全場氣氛。記者蔡維斌／攝影