快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

唱歌防失智！元長鄉長李明明捐唱機又陪唱 雲林「銀髮好聲音」熱滾滾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
鼓勵長者多唱歌防失智，元長鄉長李明明除捐卡拉ok，還贈送精緻隨身杯鼓勵長輩多喝水保健康。記者蔡維斌／攝影
鼓勵長者多唱歌防失智，元長鄉長李明明除捐卡拉ok，還贈送精緻隨身杯鼓勵長輩多喝水保健康。記者蔡維斌／攝影

為推動高齡健康，雲林縣元長鄉長李明明今天捐贈一台卡拉OK機給北港媽祖醫院元長日照中心，醫院特配合舉辦一場別開生面的「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長先以一曲「四季紅」帶動全場熱絡氣氛。理部主任廖惠娟強調，研究指出音樂介入可讓長者產生多巴胺，可改善認知、情緒， 紓解鬱悶心情進而降低失智風險。

近來，前總統馬英九被影射疑有失智跡象，使失智症議題廣泛受到注目。中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）失智共照中心個管師李靜如表示，雲林地區長者多數獨居，很多人常將長輩記憶力衰退，是正常老化現象而忽略或延誤就醫，此情況在鄉間頗為普遍，值得大家重視。

李靜如指出，一般判別失智，除了生活自理能力作為依據，在社區一些據點就有AD-8量表評估，或者可到神經內科或身心科由醫師評估。通常觀察長者如果做過的事情，經提醒依舊忘記甚至完全否認，就可強烈懷疑有失智風險，中度者可能連洗澡、沐浴都需要協助，如健忘次數短時間密集者，就有失智風險，建議儘速就醫。

李靜如建議長者可以多走出戶外或到社區據點增進社交參與，對於延緩失智有很大效果，也可採「地中海式飲食」多蔬果、白肉，吃好油，也可降低三高風險進而預防失智。

今天數十名來自元長、東勢、北港等地區的長者齊聚元長日照中心參加「銀髮好聲音」比賽，22名「老歌手」輪番演唱，還有人載歌載舞，活力不輸年輕人，幾位長者說，音樂的確具輔療功能，唱歌讓他們維持身心樂活，愈唱愈快樂，更可以歌會友，生活不寂寞。

李明明說，唱歌能夠喚起長者過往回憶，促進身心健康，一台小小卡拉ok可豐富長者生活，只要每個地方長輩都能快樂歌唱起來，就能達到總統賴清德提的「健康台灣、在地健康老化」的目標。

唱歌可防失智，元長鄉長李明明捐贈卡拉ok給元長日照中心，北港媽祖醫院配合開辦一場「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長高歌帶動全場氣氛。記者蔡維斌／攝影
唱歌可防失智，元長鄉長李明明捐贈卡拉ok給元長日照中心，北港媽祖醫院配合開辦一場「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長高歌帶動全場氣氛。記者蔡維斌／攝影

元長鄉日照中心今天一場老人保健講座，教導日常生活健康撇步。記者蔡維斌／攝影
元長鄉日照中心今天一場老人保健講座，教導日常生活健康撇步。記者蔡維斌／攝影

雲林 失智

延伸閱讀

從失語到愛上課！79歲奶奶靠互助喘息服務 假日不怕沒地方去

失智床位不足／長照缺口 專家：團體家屋 全台少得可憐

相關新聞

唱歌防失智！元長鄉長李明明捐唱機又陪唱 雲林「銀髮好聲音」熱滾滾

為推動高齡健康，雲林縣元長鄉長李明明今天捐贈一台卡拉OK機給北港媽祖醫院元長日照中心，醫院特配合舉辦一場別開生面的「銀髮好聲音」歌唱大賽，李鄉長先以一曲「四季紅」帶動全場熱絡氣氛。理部主任廖惠娟強調，研究指出音樂介入可讓長者產生多巴胺，可改善認知、情緒， 紓解鬱悶心情進而降低失智風險。

青年求職卡關 朴子就業中心祭百元禮券鼓勵首投履歷

青年畢業起薪常與期待不符，求職不易，行政院主計總處統計，15至24歲失業率達11.44%，勞動部朴子就業中心為協助青年踏入職場，即日起推出「青年首投族」活動，15至29歲青年首次求職投遞線上履歷，經審核通過即可領取100元禮券，名額限量20名，活動至4月30日止。

超炫兒童節！麥寮公所引進鹿野熱氣球 可報名搭載升空60米俯瞰美景

雲林縣麥寮鄉公所再次大手筆打造大型兒童遊樂世界，4月3日至6日連假在麥寮社教園推出兒童節八大主題區有豐富表演、各式氣墊遊樂嗨翻天，最亮點是首度引進大型熱氣球，讓免費搭載民眾升空60公尺從高空俯瞰麥寮美景，即日開放報名，3月31日將直播抽出錄取名單，歡迎把握機會一起到麥寮同樂。

讀者投訴有西瓜田主不斷下毒4年60狗死 動保處送驗毒物

台南市麻豆區讀者投訴，麻善大橋下方只要有人種植西瓜，就在周遭路邊放毒藥，最近陸續有11隻狗死亡，四年來已被毒死近60隻狗，餵食民眾質疑「每年都像動保處反映、都不了了之。」

美伊衝突衝擊小番茄果農 塑膠盒暴漲63%還缺貨買不到

美伊衝突造成民生危機，近日有小番茄塑膠盒供應商公告，因上游原料供應嚴重短缺，自3月26日起調漲價格，小番茄塑膠盒一箱從600元漲為980元，漲幅高達63%，農民甚至根本買不到塑膠盒，據經濟部指出，石化大廠原料供應並未短少，遭質疑有中盤商惡意囤貨。

台南「土方交換」再創成功模式！解決六塊寮治水工程土方難題

台南市安南區重點治水工程「六塊寮排水治理工程（第一工區）」進入完工前關鍵期，卻遭遇全國「土方去化」困境。工程產出約8000立方公尺剩餘土方，一度影響施工進度與汛期前完工目標。市府緊急啟動跨局處協調機制，成功媒合永康水資源回收中心低窪地回填，化解土方之亂危機更創土方資源再利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。