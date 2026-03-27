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青年求職卡關 朴子就業中心祭百元禮券鼓勵首投履歷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
青年15至24歲失業率達11.44%，朴子就業中心今起至4月30日祭百元禮券鼓勵首投履歷。記者黃于凡／翻攝
青年15至24歲失業率達11.44%，朴子就業中心今起至4月30日祭百元禮券鼓勵首投履歷。記者黃于凡／翻攝

青年畢業起薪常與期待不符，求職不易，行政院主計總處統計，15至24歲失業率達11.44%，勞動部朴子就業中心為協助青年踏入職場，即日起推出「青年首投族」活動，15至29歲青年首次求職投遞線上履歷，經審核通過即可領取100元禮券，名額限量20名，活動至4月30日止。

朴子就業中心分享，23歲曹姓男子2年前自屏東大學資管系畢業，對專業缺乏信心，僅鎖定行政職務，短暫工作8天無法適應，待業近1年，在就業服務員協助下，透過職涯諮詢重新釐清方向，調整為資訊類助理職務，今年3月順利錄取食品製造業資訊助理，逐步朝專業領域發展。

朴子就業中心主任張春美說，許多青年對未來感到迷惘，今年推出線上「青年首投族」活動，針對最近6個月內未曾求職15至29歲青年，完成線上投遞履歷，經資格審核比對，符合資格者即可領取100元禮券，限量20名，活動至4月30日止。

朴子就業中心提醒，針對青年多元待業現況，勞動部推出青年職得好評計畫、支援青年就業計畫、青年跨域就業促進補助等多項資源，提供穩定就業90日3萬元獎勵金，初次尋職最高4萬8000元補助、最高3萬元搬遷費補助，符合資格者可登錄網址或洽詢專線05-3621632。

履歷 求職 主計總處

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