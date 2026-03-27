超炫兒童節！麥寮公所引進鹿野熱氣球 可報名搭載升空60米俯瞰美景

雲林縣麥寮鄉公所再次大手筆打造大型兒童遊樂世界，4月3日至6日連假在麥寮社教園推出兒童節八大主題區有豐富表演、各式氣墊遊樂嗨翻天，最亮點是首度引進大型熱氣球，讓免費搭載民眾升空60公尺從高空俯瞰麥寮美景，即日開放報名，3月31日將直播抽出錄取名單，歡迎把握機會一起到麥寮同樂。

麥寮鄉長許忠富表示，今年兒童節以「美感扎根 夢想騰飛」為主軸，在美輪美奐的社教園區打造8大主題區，有美感創作工作坊體驗手作馬賽克杯墊、薰香石膏彩繪；10座大型特色氣墊城堡、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，讓孩子暢玩一整天，舞台區豐富的藝文團體輪番上陣，香蕉哥哥、泡泡哥哥與小朋友近距離互動，4月6日紙風車劇團壓軸演出經典劇碼。

為滿足0到5歲幼童遊樂需求，還特別增加夢幻島幼幼親子館，每天開放6場次，每場限35組親子報名，採網路預約20組與現場報名15組，可讓幼兒暢玩專屬球池、跳跳馬、滑步車、大型積木。

許忠富說，今年最大亮點是透過台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈650萬元經費，邀請台東鹿野熱氣球專業團隊，4月出動一台高24公尺的大型熱氣球做繫留體驗，屆時熱氣球將升空60公尺，讓大家俯瞰麥寮全景。

許忠富強調，報名採2人1組，包含成人及110公分以上兒童，4月3日上下午共開放100人次，4、5日各有50人次，每4人一組將有專業操作員陪同升空，繫留時間約5分鐘，即日起至3月31日11點止開放線上登記報名。

許忠富表示，熱氣球體驗活動將於3月31日中午12點透過公所臉書專頁，直播抽出正式錄取名單，抽中者需在4月1日12點前完成搭乘者資料填寫，逾時視同放棄資格，歡迎民眾大手攜小手到麥寮體驗不凡的童節。

麥寮鄉公所和台塑企業合作啟動歡樂熱氣球，攜手打造超炫的兒童節。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所和台塑企業合作啟動歡樂熱氣球，攜手打造超炫的兒童節。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所大手筆引進台東鹿野熱氣球團隊，推出雲林最炫兒童節，為孩子實現夢想，升空60米俯瞰麥寮之美，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所大手筆引進台東鹿野熱氣球團隊，推出雲林最炫兒童節，為孩子實現夢想，每位小朋友超開心，無不期待升空60米俯瞰故鄉之美。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所和台塑企業合作啟動歡樂熱氣球，攜手打造超炫的兒童節。記者蔡維斌／翻攝