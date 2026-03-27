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讀者投訴有西瓜田主不斷下毒4年60狗死 動保處送驗毒物

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
讀者投訴西瓜田主不斷下毒，4年60隻狗枉死，動保處帶回疑似毒物送驗。圖／讀者提供
讀者投訴西瓜田主不斷下毒，4年60隻狗枉死，動保處帶回疑似毒物送驗。圖／讀者提供

台南市麻豆區讀者投訴，麻善大橋下方只要有人種植西瓜，就在周遭路邊放毒藥，最近陸續有11隻狗死亡，四年來已被毒死近60隻狗，餵食民眾質疑「每年都像動保處反映、都不了了之。」

市府動保處表示，已載回3死亡犬隻、未發現毒餌，西瓜田主僅承認有田間噴藥，否認毒殺犬隻。通報民眾提供的疑似毒餌及死亡犬隻胃內容物已送藥試所化驗、還未回覆結果。過去因沒具體證據無法追究、並非不作為。

西瓜田主人則稱，這裡有很多人在餵狗，狗會跑進去田裡面造成損害，但他「只有把狗趕走、也只有在田裡噴農藥」，狗集體死亡跟他沒有關係。

讀者表示，只要有人在橋兩側沙地種西瓜，就會發現有狗被毒死，而且每年都很多隻。4年前就向市政府動保處反映，結果四年來「政府都沒有處理」，前一陣子突然又死了十幾隻，問會拿東西給他們吃的婦人說，是種西瓜的人用毒藥毒死的。

動保志工表示，查訪西瓜田工人指稱是「要毒老鼠」，不過如果要讀老鼠一般都釋放米粒或者餅乾，不會放香腸、魚，而且田外周圍路邊都有。當地餵食民眾稱幾年來累積死了50幾隻，他們通報都沒用，才會質疑動保處沒有作為。

動保處表示，通報人說已死亡10餘犬，屍體大部分自行或請寵物殯葬業者處理。獲報後查訪西瓜田主，僅承認有向西瓜田噴藥，但否認毒殺犬隻。

動保處回覆取得2頭犬隻胃內容物檢體，並帶回西瓜田主提供農藥，疑似毒餌及死亡犬隻胃內容物已送藥試所化驗有無毒物成分。

依動保法使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金。

讀者投訴有西瓜田主不斷下毒，4年60隻狗枉死，有西瓜主人只承認用這種農藥噴灑沒有下毒。圖／讀者提供
讀者投訴有西瓜田主不斷下毒，4年60隻狗枉死，有西瓜主人只承認用這種農藥噴灑沒有下毒。圖／讀者提供

西瓜

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