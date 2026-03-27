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美伊衝突衝擊小番茄果農 塑膠盒暴漲63%還缺貨買不到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
美伊衝突衝擊小番茄果農，塑膠盒暴漲63%且市場缺貨。記者黃于凡／攝影
美伊衝突衝擊小番茄果農，塑膠盒暴漲63%且市場缺貨。記者黃于凡／攝影

美伊衝突造成民生危機，近日有小番茄塑膠盒供應商公告，因上游原料供應嚴重短缺，自3月26日起調漲價格，小番茄塑膠盒一箱從600元漲為980元，漲幅高達63%，農民甚至根本買不到塑膠盒，據經濟部指出，石化大廠原料供應並未短少，遭質疑有中盤商惡意囤貨。

太保市農會總幹事黃靜玉說，小番茄盒塑膠盒原本價格為每箱600至650元，美伊戰爭開始時就漲了100元，現在市場喊價到1000元，但果農還是訂不到貨，幸好小番茄採收接近尾聲，最後一批栽種約在4、5月採收，還需要再找包材，紙盒擔心不耐壓，仍需以塑膠盒為主。

立委蔡易餘說，最近許多農民反映，市面上根本 買不到農業包材，或面臨惡意漲價，他向經濟部查證發現，石化大廠原料供應並未短少，這代表有中盤商在惡意囤貨、預期性哄抬價格，嚴正要求經濟部立刻從末端通路往上游徹查，揪出違法囤貨的源頭並居中協調，穩定市場秩序。

有塑膠盒業者指出，現在美伊戰爭仍在持續，民生用品源自石油，運輸也要汽油，只要上游廠商漲價，下游就只能跟著一起漲，塑膠、紙箱都在漲價，這個月成本就漲了3至5成，從720元漲至1200元，甚至有的原料庫存也不敢賣給人家，市面上也會連帶買不到貨。

美伊衝突衝擊小番茄果農，塑膠盒暴漲63%且市場缺貨。圖／嘉義縣政府提供
美伊衝突衝擊小番茄果農，塑膠盒暴漲63%且市場缺貨。圖／嘉義縣政府提供

蔡易餘 經濟部 美伊衝突

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