台南「土方交換」再創成功模式！解決六塊寮治水工程土方難題

台南市安南區重點治水工程「六塊寮排水治理工程（第一工區）」進入完工前關鍵期，卻遭遇全國「土方去化」困境。工程產出約8000立方公尺剩餘土方，一度影響施工進度與汛期前完工目標。市府緊急啟動跨局處協調機制，成功媒合永康水資源回收中心低窪地回填，化解土方之亂危機更創土方資源再利用。

水利局指出，六塊寮排水系統為安南區易淹水熱區，工程總經費約3.4億元，施作護岸827公尺及新闢道路655公尺，原訂汛期前完工，以提升排水效率、降低積淹水風險。然而近期土資場容量飽和，導致土方去化受阻，工程面臨停滯壓力。

市長黃偉哲表示，公共工程不應因單一環節受阻，指示以「循環經濟」概念盤點可回填空間。經跨單位盤查，確認永康水資源回收中心內約0.63公頃低窪地，可承接六塊寮工程剩餘土方，雙方在數量與時程上成功媒合，回填後可作為綠能設施用地，提升土地利用效益。

水利局強調，此案展現市府跨域整合能力，未來將制度化「土方交換、資源共享」機制，納入公共工程規畫，提升整體治理效率。

台南市府也同步開放「公、私」部門工程相互媒合利用。工務局指出，只要土質合格且無夾雜廢棄物，即可由出土端直送需求工地，減少對土資場依賴。近期成功媒合衛福部嘉南療養院工程，由永康台糖建案提供約1.6萬立方公尺土方完成填土需求。

市府強調，已全面推動營建剩餘土石方電子申報與GPS運輸管理，強化流向控管，兼顧環境保護與工程需求。並透過制度創新與資源整合，將土方由「問題」轉為「資源」，在確保工程如期推進的同時，也為城市治理建立永續新模式。