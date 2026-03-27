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嘉義鹿草聖家醫院重獲新生 轉型木作基地吸引青年返鄉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草聖家園區轉型為常設性的「木作循環行動場域」，打造木材料庫、木工班制度與共學工作坊。圖／中正大學提供
嘉義縣鹿草聖家園區轉型為常設性的「木作循環行動場域」，打造木材料庫、木工班制度與共學工作坊。圖／中正大學提供

嘉義縣鹿草鄉聖家醫院曾經守護地方健康，隨醫療體系轉變而熄燈，院區閒置多年，中正大學創新創業基地輔導團隊「作穡人」進駐昔日鹿草聖家醫院舊址，推動「鹿草木拾光」計畫，將閒置空間與廢棄木料重新轉化，打造木材料庫、共學工作坊，讓老醫院活化重獲新生。

走進聖家醫院，仍可看見早期留下的窗框、木材與建築痕跡，團隊沒有選擇拆除，而是保留下來再利用，將舊窗框改製成杯墊、木作小物，讓曾陪伴病患歲月的材料，轉化為可觸摸的生活物件。作穡人創辦人吳翊豪說，希望讓使用者在日常中，也能感受到過去的溫度與記憶。

吳翊豪是中正大學校友，長期投入鹿草鄉地方創生。他觀察到，許多閒置建材與廢棄木料被當作垃圾處理，透過設計與田野調查，重新賦予材料意義，讓每一件作品都承載在地故事，成為文化與記憶的載體，今年在環境部資源循環署的計畫支持下，獲得130萬元補助。

吳翊豪說，鹿草木拾光團隊規畫將聖家園區打造為常設的木作循環基地，導入木材料庫、木工班制度與共學工作坊，吸引青年參與、培養技能，創造新的地方產業。他認為，地方創生不只是活動，而是長期累積，希望建立可持續運作模式，讓青年願意回到家鄉安居樂業。

中正大學創新創業基地洪新原說，鹿草木拾光團隊從校園萌芽到實際落地，是產學合作結合地方創生的具體成果，未來將成為青年返鄉實作與技能累積的基地，隨著老醫院轉型為創生基地，這座曾守護生命的空間，也正以另一種形式，持續陪伴地方成長。

嘉義縣鹿草聖家園區轉型為常設性的「木作循環行動場域」，打造木材料庫、木工班制度與共學工作坊。圖／中正大學提供
嘉義縣鹿草聖家園區轉型為常設性的「木作循環行動場域」，打造木材料庫、木工班制度與共學工作坊。圖／中正大學提供

作穡人創辦人暨執行長吳翊豪投入地方創生，保留聖家醫院部分舊有建材，加以再利用延續記憶。圖／中正大學提供
作穡人創辦人暨執行長吳翊豪投入地方創生，保留聖家醫院部分舊有建材，加以再利用延續記憶。圖／中正大學提供

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