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聖嬰年爆發登革熱風險高 台南4月起查獲孳生源就開罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
登革熱衛教圖卡。圖／台南市衛生局提供
登革熱衛教圖卡。圖／台南市衛生局提供

國衛院國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生昨天出席台南市登革熱防治跨局處工作小組會議，提醒今年是聖嬰年，可能氣溫偏暖、雨量偏多，提醒應嚴加防範登革熱疫情發生，特別是目前東南亞國家疫情嚴峻，民眾出國旅遊應特別留意自身防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘快就醫並主動告知旅遊史。

市府副秘書長林營川表示，依疾管署資料顯示，截至今年3月26日國內已累計28例登革熱境外移入病例，感染國家以東南亞國家為主，目前南市雖僅1例境外移入病例，但東南亞國家登革熱病例數急遽上升，各局處仍需貫徹各項防疫措施，嚴防境外登革熱疫情入侵。

衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉及市府各局處代表出席會議，共同協調推動各項登革熱防疫措施，落實「超前部署」的防疫目標。近期氣溫逐漸升高，且累積雨量明顯低於歷年同期，加上時序進入枯水期，許多民眾因應水情吃緊，可能開始儲水，若管理不當，僅需0.5公分的積水即可讓病媒蚊孳生。

市長黃偉哲呼籲，請市民朋友使用儲水容器務必加蓋或加裝細網，並應定期刷洗內壁，避免積水成為病媒蚊孳生溫床。林榮川表示，登革熱防治需靠市府團隊與全民共同努力，責成各局處應針對辦公場所、權管場域加強巡檢與孳生源清除工作，務必嚴格落實各項防疫措施。

台南市登革熱防治中心主任李翠鳳籲請醫療院所加強通報警覺，如發現民眾有疑似症狀時，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑，以利衛生單位及早發現隱藏個案，也鼓勵市民朋友可善用自主通報登革熱問卷系統，透過雙重通報機制，及早偵測社區中潛在病例，防堵疫情擴散。登防中心並將持續針對高風險場域加強稽查，降低社區病媒蚊密度，減少登革熱傳播風險。

登革熱防治中心提醒，4月1日至12月31日為登革熱防疫措施公告期間，經查獲陽性孳生源將逕行舉發，並依據傳染病防治法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁（https://gov.tw/zv9 ）或撥打06-3366366防疫專線洽詢。

台南市府副秘書長林榮川主持登革熱防治跨局處會議。圖／台南市衛生局提供
台南市府副秘書長林榮川主持登革熱防治跨局處會議。圖／台南市衛生局提供

國衛院暨疾管署南管中心與台南市登革熱防治團隊跨局處會議討論因應。圖／台南市衛生局提供
國衛院暨疾管署南管中心與台南市登革熱防治團隊跨局處會議討論因應。圖／台南市衛生局提供

登革熱 疾管署

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