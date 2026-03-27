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嘉市國旅住宿補助觀光加溫 耐斯王子大飯店、福容VOCO酒店加碼吸客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義福容VOCO酒店推出高CP值住房專案，4人同行人均千元有找。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店推出高CP值住房專案，4人同行人均千元有找。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義市政府推出國旅住宿補助，每房每晚最高千元補助，帶動星級飯店優惠全面升級，其中五星級耐斯王子大飯店，以及有「嘉義101大樓」之稱的最高飯店、嘉義福容VOCO酒店，2大指標飯店主打「低價入住高規格」吸客。

耐斯王子大飯店指出，4月13日起入住正是時候，軍公教警消醫護住宿專案2人入住只要3500元，成功申請補助折抵千元後，房客只需支付2500元，不僅含2客早餐，還加贈500元禮贈貴賓券，可至耐斯百貨餐廳、櫃位消費，等於只要2000元就可入住五星級飯店，相當優惠。

此外，若您是60歲以上銀髮族，1次揪團3間房，也享有每房3000元優惠，折抵千元旅遊補助金後，同享2000元入住價，除加贈2客早餐外，還送隨行杯！旅遊補助金先搶先贏，趕緊安排一趟來嘉之旅吧，訂房專線：05-2771999（詳細優惠依官網為主）

嘉義福容VOCO酒店表示，市府推出自由行補助對旅宿業創造需求幫助顯著。以目前主打的平日「千元折上折」住房專案為例，房價已事先折抵千元，加上專案附贈千元餐飲抵用金，再結合市府補助後，房客最高等於現省3千元。房客可至館內JOIN'S CAFE & BISTRO享受高空酒吧與城市夜景體驗，換算下來人均不到700元，即可以商旅價格入住嘉市高樓景觀酒店。

飯店指出，假日若透過IHG官方訂房管道入住，同樣可使用市府補助；此外，房客館內西餐廳與中餐廳用餐可享最低8折優惠，期待在補助政策帶動下，進一步提升嘉義旅遊熱度與飯店住房表現。嘉義福容VOCO酒店即日起至6月30日推出「千元折上折」住房專案，入住「高級客房二大床」每晚4699元，價格較官網先行折抵千元，入住後再加贈千元JOIN'S CAFE & BISTRO抵用金。專案限平日（周日至周五）入住，周六及國定假日不適用；抵用金須於入住期間內於酒吧消費使用完畢，連續住宿同一專案者將依住宿晚數分別贈送抵用金，但不得累積使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

五星級耐斯王子大飯店軍公教警消醫護住宿專案2人入住只要3500元，成功申請補助折抵千元後，房客只需支付2500元。圖／耐斯王子大飯店提供
五星級耐斯王子大飯店軍公教警消醫護住宿專案2人入住只要3500元，成功申請補助折抵千元後，房客只需支付2500元。圖／耐斯王子大飯店提供

飯店 住宿 房客

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