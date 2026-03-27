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注意！高鐵台南站「平台預約計程車上車區」移3號出口
為提供搭乘高鐵民眾更便捷的轉乘服務，3月30日起高鐵台南站「平台預約計程車上車區」調整至高鐵台南站3號出口旁「站區北路中島處」，旅客出站後即可就近搭車，可縮短3倍步行距離。
交通局長王銘德表示，高鐵台南站為進出台南的重要門戶，去年2月起全國首創於高鐵站外設置「平台預約計程車上車區」，民眾以手機APP預約叫車後步行約120公尺至武當路上車區搭乘，提供更多元的乘車選擇，獲得旅客普遍好評。
實施滿一年後，交通局經蒐集民眾乘車意見，包含上車地點對於攜帶大件行李、推嬰兒車或行動不便旅客距離較遠，以及天候不佳時搭乘不便等問題，經邀集相關單位實地研商後，決議調整上車區至3號出口旁站區北路中島處，民眾出站後僅需步行40公尺即可搭乘，大幅改善旅客搭乘計程車便利性。
公共運輸處長劉佳峰指出，警察局於站區北路設置的科技執法系統已正式運作，調整後的上車區即可透過智慧化管理，避免車輛違規久停，以維持交通秩序及確保站區車流順暢與乘車安全。
劉佳鋒提醒預約平台計程車的旅客，3月30日起請移步至新的上車地點，市府也將持續觀察調整後的搭乘狀況並適時滾動檢討，以提供市民與遊客更便利與安全的轉乘環境。
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