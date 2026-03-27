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社群爆紅「杜拜巧克力」登台南 Q餅＋經典款一次滿足甜點控

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」推出草莓風味，呈現酸甜與濃郁交織的多層次風味。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」推出草莓風味，呈現酸甜與濃郁交織的多層次風味。圖／台南遠東香格里拉提供

「杜拜巧克力」風潮席捲全球社群平台，台南遠東香格里拉飯店於一樓「品香坊（The Shop）」同步推出「經典杜拜巧克力」與韓國爆紅的「Dujjonku杜拜巧克力Q餅」，讓民眾無需出國或透過代購，就能在台南一次品賞兩種不同風格的國際人氣甜點

品香坊推出的「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力包覆開心果內餡，並融合中東傳統卡達伊夫（Kataifi）酥絲，呈現外脆、內餡層次豐富的口感結構。其多層次風味與濃郁堅果香氣，正是近期在社群平台引發高度關注的關鍵，也使其成為甜點市場中備受矚目的話題品項；單顆售價新台幣420元。另推出需提前預訂的隱藏版風味「蜂蜜杜拜巧克力」，每顆售價新台幣380元。

除了經典款，另一話題焦點則是來自韓國的「Dujjonku 杜拜巧克力Q餅」。延續相同開心果與卡達伊夫內餡，外層改以Q軟帶嚼感的餅體呈現，形成「外Q、內脆」的口感對比，也更輕盈、不膩口。單顆售價新台幣190元。另推出草莓風味款，單顆售價新台幣220元。

台南遠東香格里拉飯店點心坊主廚許煜新表示，品香坊自去年耶誕節推出「杜拜巧克力」，以及今年初引進熱門的「Dujjonku杜拜巧克力Q餅」以來，觀察到消費者對國際甜點話題的關注持續升溫，團隊也將風味與口感進行在地化調整。此次系列以開心果與卡達伊夫酥絲為核心風味，透過不同產品形式呈現多元口感層次。

台南遠東香格里拉飯店一樓品香坊（The Shop）」「杜拜巧克力系列」即日起每日限量供應。飯店提醒，由於產品詢問度高，建議至少提前3天致電預訂。洽詢電話：06-702-8856。

台南遠東香格里拉品香坊「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力結合開心果內餡與卡達伊夫（Kataifi）酥絲，打造外脆內層豐富的口感；還有隱藏版蜂蜜口味可接受預訂。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉品香坊「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力結合開心果內餡與卡達伊夫（Kataifi）酥絲，打造外脆內層豐富的口感；還有隱藏版蜂蜜口味可接受預訂。圖／台南遠東香格里拉提供

杜拜巧克力熱潮延燒台南！台南遠東香格里拉品香坊推出「杜拜巧克力系列」，一次呈現經典與韓系Q餅雙話題甜點。圖／台南遠東香格里拉提供
杜拜巧克力熱潮延燒台南！台南遠東香格里拉品香坊推出「杜拜巧克力系列」，一次呈現經典與韓系Q餅雙話題甜點。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉一樓品香坊（The Shop）空間一隅，提供多元甜點與外帶服務。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉一樓品香坊（The Shop）空間一隅，提供多元甜點與外帶服務。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫（Kataifi）酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫（Kataifi）酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉點心坊主廚許煜新，引進全球話題甜點並結合在地口味創新，打造兼具潮流與品質的甜點體驗。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉點心坊主廚許煜新，引進全球話題甜點並結合在地口味創新，打造兼具潮流與品質的甜點體驗。圖／台南遠東香格里拉提供

售價 人氣甜點 韓國

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