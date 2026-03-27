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嘉義市人口寵物逼近10比1 少子化催生毛小孩經濟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應毛小孩不斷增加，嘉市府打造動物友善環境，西區北香湖公園內寵物公園啟用，提供毛小孩活動與社交空間。圖／聯合報資料照片
因應毛小孩不斷增加，嘉市府打造動物友善環境，西區北香湖公園內寵物公園啟用，提供毛小孩活動與社交空間。圖／聯合報資料照片

少子化趨勢擴大，「毛小孩」逐漸取代新生兒成為家庭重心，帶動寵物經濟快速崛起。根據財政部統計，全台寵物用品零售與批發等相關產業，2025年營利事業家數已達6825家，較前1年增加逾200家，年增幅達3.3%，顯示「毛經濟」正持續升溫。嘉市人口僅約26萬多人，卻呈現人寵比例逐漸拉近趨勢。

市府建設處農牧科引用2023年全國犬貓數量調查推估，嘉義市家犬約1萬5524隻、家貓約1萬957隻，合計2萬6481隻，等同每10人就有1隻毛小孩。寵物相關產業也隨之成長，全市寵物店數量已達47家，市場規模穩定擴大。

因應毛小孩不斷增加，市府積極打造動物友善環境，陸續在東區綠蔭水漾公園與西區北香湖公園，各設置寵物公園，提供毛小孩活動與社交空間；同時推動動物保護政策，建置動物保護園區、推行寵物友善空間認證標章，並透過自治條例逐步完善動保制度，從法規到設施全面升級。民間業者嗅到商機，愈來愈多旅宿與餐廳加入寵物友善行列，不僅開放攜帶毛小孩入住，甚至提供專屬餐點與活動空間，讓「帶寵物旅遊」成為新風潮。

寵物經濟延伸至宗教領域。嘉義國定古蹟城隍廟近年推出「寵物平安燈」，每逢春節吸引大批飼主為毛小孩祈福；忠義十九公廟寵物平安燈也出現相同現象。廟方指出，由於寵物缺乏健保制度，一旦生病醫療費用高昂，不少飼主希望透過宗教信仰，替毛小孩祈求健康平安。從公園、產業到信仰，毛小孩已全面融入城市生活。嘉義市在人口結構變遷下，逐步發展出獨特的「人寵共生」樣貌，也讓寵物經濟成為帶動地方消費與服務轉型的重要新引擎。

寵物 毛小孩

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