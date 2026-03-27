大甲媽祖必經西螺大橋施工中 鎮瀾宮拜會褔興宮研商通行對策出爐

大甲媽祖遶境進香將於4月17日夜間10時起駕，預定19日進入雲林縣境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨晚率團拜會西螺福興宮，除商討進香事宜，主要針對目前還在進行補強工程的西螺大橋是否可通行進行了解，初步討論後訂出通行方式，將開放部分西螺大橋車道供作通行。

大甲媽祖遶境進香將於農曆三月初一日（國曆4月17日）晚間22時05分起駕，為迎接大甲媽祖及隨香人潮，西螺福興宮將於4月19日至22日連續四天不關廟門，以提供徒步、包車參加祝壽大典與回鑾的信眾休憩場域。

為確保香路順暢，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨晚帶領廟方人員拜會西螺福興宮，雙方針對目前還在施工修繕補強的西螺大橋，了解是否能通行。西螺福興宮董事長楊文鐘同時邀請西螺鎮公所、代表會、廿七里長、西螺分局以及彰化溪州、北斗、埤頭、田中，雲林土庫、虎尾、麥寮、斗南、西螺等地友宮會商並餐敘聯誼。

楊文鐘和顏清標感謝彰化和雲林縣政府以及各相關單位、友宮為進香付出心力，期待透過大家通力合作，讓大甲媽年度遶境聖事能順利圓滿。

因應西螺大橋維修補強工程仍進行中，經大橋兩端彰化與雲林兩方協商後，訂出大甲媽祖進入雲林縣境的方式。4月19日上午6點到晚上8點，開放徒步隨香信眾南下單向通行，4月22日上午6點至4月23日上午6點，開放徒步隨香信眾北上單向通行，

至於隨香的汽機車、腳踏車等車輛皆改由溪州大橋通行，敬請各界留意。

大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝