快訊

床單該用40°C還是60°C洗？專家解析最乾淨又不傷布料的洗滌溫度

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽祖必經西螺大橋施工中 鎮瀾宮拜會褔興宮研商通行對策出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖遶境進香將於4月17日夜間10時起駕，預定19日進入雲林縣境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨晚率團拜會西螺福興宮，除商討進香事宜，主要針對目前還在進行補強工程的西螺大橋是否可通行進行了解，初步討論後訂出通行方式，將開放部分西螺大橋車道供作通行。

大甲媽祖遶境進香將於農曆三月初一日（國曆4月17日）晚間22時05分起駕，為迎接大甲媽祖及隨香人潮，西螺福興宮將於4月19日至22日連續四天不關廟門，以提供徒步、包車參加祝壽大典與回鑾的信眾休憩場域。

為確保香路順暢，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨晚帶領廟方人員拜會西螺福興宮，雙方針對目前還在施工修繕補強的西螺大橋，了解是否能通行。西螺福興宮董事長楊文鐘同時邀請西螺鎮公所、代表會、廿七里長、西螺分局以及彰化溪州、北斗、埤頭、田中，雲林土庫、虎尾、麥寮、斗南、西螺等地友宮會商並餐敘聯誼。

楊文鐘和顏清標感謝彰化和雲林縣政府以及各相關單位、友宮為進香付出心力，期待透過大家通力合作，讓大甲媽年度遶境聖事能順利圓滿。

因應西螺大橋維修補強工程仍進行中，經大橋兩端彰化與雲林兩方協商後，訂出大甲媽祖進入雲林縣境的方式。4月19日上午6點到晚上8點，開放徒步隨香信眾南下單向通行，4月22日上午6點至4月23日上午6點，開放徒步隨香信眾北上單向通行，

至於隨香的汽機車、腳踏車等車輛皆改由溪州大橋通行，敬請各界留意。

大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖必經之路的西螺大橋仍施工修繕，鎮瀾宮董事長和西螺福興宮董事長楊文鐘感謝彰化和雲林各界協助，讓大甲媽祖仍能順利通行西螺大橋。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖 進香 西螺大橋 顏清標

延伸閱讀

清明連假疏運啟動 高鐵加開191班、國道夜間免收費

2100人跨海進香返金！公安封街護駕 金門近年最大宗教交流曝光

廣角鏡／西螺「老大媽」 國道遶境祈安

白沙屯媽祖北港進香　台鐵加開列車疏運

相關新聞

擬鱷龜、澳洲龍蝦…曾文水庫又現「不速之客」 加強巡查

跨嘉南縣市的曾文水庫遭外來水生生物入侵，過去釣客常釣起掠食魚「魚虎」，近期出現外型如恐龍的擬鱷龜及澳洲龍蝦；嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，擬鱷龜攻擊性強，習慣潛伏突襲，對人類與水域生物具潛在威脅，建議比照綠鬣蜥移除措施，加強通報捕捉，降低擴散風險。水利署南區分署表示，將加強巡查管控，防杜外來水生生物。

無預警樹倒 台南東區烏桕老樹「腐朽中空」將移除

台南市東區怡東路86巷與東興路口今年3月20日晚間發生喬木傾倒案件，幸無人受傷，但凸顯該區樹木存在潛在安全風險。東區區公所表示，將啟動移除及風險處置作業，全面強化道路與巷弄通行安全。

台南21校通學步道3億補助待核定 市府籲速通過中央總預算

國民黨台南市議員蔡宗豪聯手立委謝龍介爭取中央補助近4千萬元，改善北區文元國小通學步道，包括拓寬460公尺實體人行道、增設500公尺標線型人行道、改善10處危險路口，並設置護欄與減速標線。校方配合圍牆退縮，提供空間建置人行道。

嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

嘉義市政府昨天宣布推出國旅住宿補助，盼透過觀光動能帶動地方經濟，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，即日起開放登錄，四月十三日起入住享補助優惠，市府串聯在地旅宿業，從特色民宿到優質旅館，提供多元住宿選擇，吸引不同客群。

饗食天堂要來嘉了！五星級耐斯王子大飯店萬國百匯4月招商改裝經營

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」，消息曝光持續發酵，近期再度在美食社群掀起熱議，傳出經營超過20年的萬國百匯4月大改版，市場盛傳由饗食天堂接手營運，對此傳聞，業者「不證實也不否認」。據了解，雙方合作在定案公告前，不曝光細節。

大甲媽祖必經西螺大橋施工中 鎮瀾宮拜會褔興宮研商通行對策出爐

大甲媽祖遶境進香將於4月17日夜間10時起駕，預定19日進入雲林縣境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨晚率團拜會西螺福興宮，除商討進香事宜，主要針對目前還在進行補強工程的西螺大橋是否可通行進行了解，初步討論後訂出通行方式，將開放部分西螺大橋車道供作通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。