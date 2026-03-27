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擬鱷龜、澳洲龍蝦…曾文水庫又現「不速之客」 加強巡查

聯合報／ 記者魯永明周宗禎／連線報導
跨嘉南縣市的曾文水庫遭擬鱷龜、澳洲龍蝦等外來種入侵，讓釣客直呼「愈釣愈離奇」。圖／讀者提供
跨嘉南縣市的曾文水庫遭擬鱷龜、澳洲龍蝦等外來種入侵，讓釣客直呼「愈釣愈離奇」。圖／讀者提供

跨嘉南縣市的曾文水庫遭外來水生生物入侵，過去釣客常釣起掠食魚「魚虎」，近期出現外型如恐龍的擬鱷龜及澳洲龍蝦；嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，擬鱷龜攻擊性強，習慣潛伏突襲，對人類與水域生物具潛在威脅，建議比照綠鬣蜥移除措施，加強通報捕捉，降低擴散風險。水利署南區分署表示，將加強巡查管控，防杜外來水生生物。

釣客發現，魚虎逐漸被其他外來水生生物取代，有人竟釣到外殼粗糙、外型猙獰的擬鱷龜，還有人捕獲體型碩大的淡水螯蝦。「不速之客」讓釣客直呼「愈釣愈離奇」。

董哲煌指出，擬鱷龜原產於北美，體型龐大，成龜體重達十公斤以上，壽命逾廿年，屬大型淡水龜。雖咬合力不如近親鱷龜，但攻擊性更強，習慣潛伏突襲，對人類與水域生物具潛在威脅，卅年前有棄養紀錄，目前未確認野外繁殖，若族群穩定擴張，風險不容忽視。

紅鰲螯蝦又稱澳洲淡水龍蝦, 是屏東養殖水產，紅鰲螯蝦成年體型可達十五公分以上，最大紀錄卅公分，六至八個月體重可達二百公克，性成熟期可產一百至五百顆卵，一年產一、兩次，主食水生植物、小魚蝦，對洄游甲殼類有極強侵略性，尤其毛蟹。生態控制容易，因此種生物不挖泥穴，只要抽乾水或以誘捕籠捕捉，容易控制數量。

水利署南區分署說，為維護水利設施安全、保護原生物種，將加強巡查。針對水庫岸邊、淺灘及水草密集區等易棲息熱點，擴大巡查。另洽專家研議捕捉外來入侵種。

也在水庫蓄水範圍加強宣導，接獲民眾或巡查人員通報即派員捕獲，確保外來生物不擴散。籲請民眾勿棄養或放生外來種，不僅嚴重破壞生態，更可能觸犯「水庫蓄水範圍管理辦法」、「野生動物保育法」，發現疑似外來生物，請保持安全距離即時通報。

澳洲 曾文水庫 淡水龍蝦 野生動物

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