聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府推出國旅住宿補助，昨日市長黃敏惠（中）與來賓撒玩具鈔，啟動方案。記者魯永明／攝影
嘉義市政府推出國旅住宿補助，昨日市長黃敏惠（中）與來賓撒玩具鈔，啟動方案。記者魯永明／攝影

嘉義市政府昨天宣布推出國旅住宿補助，盼透過觀光動能帶動地方經濟，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，即日起開放登錄，四月十三日起入住享補助優惠，市府串聯在地旅宿業，從特色民宿到優質旅館，提供多元住宿選擇，吸引不同客群。

市府在智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠與來賓手持噴錢槍撒假鈔，啟動補助方案，向全國民眾招手，邀請走進嘉市消費旅遊。

市府觀光新聞處長鄭雅文指出，國旅住宿補助兩千萬元預算，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，活動期間自四月十三日中午起至經費用罄，昨天下午二時開放至活動系統登錄，補助時間不分平、假日，適用對象為自由行本國國民，入住嘉市合法旅宿，每人限申請補助一次，可查看活動官網。

黃敏惠表示，嘉義市觀光表現亮眼，去年統計旅宿人次突破二一七萬，旅宿業營利營收首破卅億元創新高；今年春節期間訂房率也名列全台前段班，面對近期國際情勢影響消費信心，此時推出補助正是希望刺激旅遊支出、帶動整體經濟循環。

除補助並強化觀光亮點，市區擁有深厚林業文化底蘊，市立美術館帶動藝文觀光，去年參觀人次高居全台第二；今年還有中華職棒例行賽，加上五月美秀集團演唱會登場，觀光題材不斷。

市府推薦遊客安排「住一晚、玩兩天」，白天走訪文化景點，夜晚漫遊文化路夜市，品嘗經典小吃，用慢步調體驗城市魅力。

中華職棒 黃敏惠 消費信心 嘉義 國旅補助 觀光

延伸閱讀

嘉市與日本宮城縣加美町簽協定 觀光文化深化合作

爭取預算 善終超前部署 嘉市領先全台

新聞評論／燈會散去 嘉縣黃金十年考驗剛開始

皮蛇疫苗綁預立醫療…民眾要先付諮商費 議員建議調整

相關新聞

嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

嘉義市政府昨天宣布推出國旅住宿補助，盼透過觀光動能帶動地方經濟，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，即日起開放登錄，四月十三日起入住享補助優惠，市府串聯在地旅宿業，從特色民宿到優質旅館，提供多元住宿選擇，吸引不同客群。

擬鱷龜、澳洲龍蝦…曾文水庫又現「不速之客」 加強巡查

跨嘉南縣市的曾文水庫遭外來水生生物入侵，過去釣客常釣起掠食魚「魚虎」，近期出現外型如恐龍的擬鱷龜及澳洲龍蝦；嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，擬鱷龜攻擊性強，習慣潛伏突襲，對人類與水域生物具潛在威脅，建議比照綠鬣蜥移除措施，加強通報捕捉，降低擴散風險。水利署南區分署表示，將加強巡查管控，防杜外來水生生物。

無預警樹倒 台南東區烏桕老樹「腐朽中空」將移除

台南市東區怡東路86巷與東興路口今年3月20日晚間發生喬木傾倒案件，幸無人受傷，但凸顯該區樹木存在潛在安全風險。東區區公所表示，將啟動移除及風險處置作業，全面強化道路與巷弄通行安全。

美跨黨派青年領袖訪台南 黃偉哲：高科技與文化交流深化台美情誼

來自美國州眾議院、市政府及地方議會，橫跨民主、共和兩黨共12名美國政界青年領袖，今天由外交部陪同下來訪台南市政府，市長黃偉哲與新聞及國際關係處參議黃耀國迎接訪團，雙方就地方市政治理經驗進行熱烈分享與討論。

台南市言論自由日「唱所欲言」4月5日登場 黃偉哲：自由得來不易

每年4月7日為台南市的言論自由日，今年言論自由日系列活動將於4月5日在台南文化創意產業園區舉辦「唱所欲言」演唱會，邀請包括拍謝少年等歌手與團體演出，透過音樂傳達言論自由的精神，今天記者會台南出身的歌手阿雞帶來演出，以音樂呼應活動主題為系列活動揭開序幕。

台南21校通學步道3億補助待核定 市府籲速通過中央總預算

國民黨台南市議員蔡宗豪聯手立委謝龍介爭取中央補助近4千萬元，改善北區文元國小通學步道，包括拓寬460公尺實體人行道、增設500公尺標線型人行道、改善10處危險路口，並設置護欄與減速標線。校方配合圍牆退縮，提供空間建置人行道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。