嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

跨嘉南縣市的曾文水庫遭外來水生生物入侵，過去釣客常釣起掠食魚「魚虎」，近期出現外型如恐龍的擬鱷龜及澳洲龍蝦；嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，擬鱷龜攻擊性強，習慣潛伏突襲，對人類與水域生物具潛在威脅，建議比照綠鬣蜥移除措施，加強通報捕捉，降低擴散風險。水利署南區分署表示，將加強巡查管控，防杜外來水生生物。

2026-03-27 00:00