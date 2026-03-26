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無預警樹倒 台南東區烏桕老樹「腐朽中空」將移除

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供

台南市東區怡東路86巷與東興路口今年3月20日晚間發生喬木傾倒案件，幸無人受傷，但凸顯該區樹木存在潛在安全風險。東區區公所表示，將啟動移除及風險處置作業，全面強化道路與巷弄通行安全。

「烏桕巷」20年前由護樹團體栽種烏桕、黃連木，營造巷弄綠意。市府工務局於2024年委託國立嘉義大學專業團隊，對東安路92巷、30巷10弄及怡東路72巷、86巷共112棵行道樹進行健檢，結果顯示其中32棵烏桕、黃連木、阿勃勒等樹木具結構風險，建議移除。因民眾反彈，部分移除作業一度喊停。

意外發生後，3月25日再次邀請樹木專家現勘與專業判定，發現現場烏桕樹齡已逾20年。早期種植未設置完善樹穴，影響根系正常發展，加上多年生長後樹體高大、重心偏高，整體結構穩定性不足，極易傾倒。專家建議，對危險樹木進行適度矮化修剪，並在修剪時檢查樹體是否空洞腐朽，對白蟻侵襲的樹幹予以徹底移除。

公所指出，兩處重點個案包括東興路113號右前方（嘉義大學檢查編號26）及怡東路86巷8號與10號間（檢查編號32）。上述樹木已於2024年經兩階段健檢：第一階段目視檢測活樹冠比例及根系狀況，發現衰退現象；第二階段利用鑽孔阻抗儀或應力波檢測，確認腐朽、傾斜及結構不穩，難以恢復健康生長，建議移除。3月25日會勘時，專家與里長及住戶確認基部仍有明顯腐朽與中空情形，結構性風險持續存在。

東區區長黃炳元表示，保障市民通行安全是基層治理的重要責任，區公所將持續盤點轄內高風險樹木，落實預防性管理，讓市民日常通行與生活環境更加安心。

台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供

台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供

台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供

台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供
台南東區「烏桕巷」老樹逾20年，腐朽傾倒風險高將移除。圖／東區區公所提供

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