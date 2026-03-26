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美跨黨派青年領袖訪台南 黃偉哲：高科技與文化交流深化台美情誼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
關島議會議長法務助理卡塔海（左）、關島參議員幕僚長馬德朗（中）一起致贈關島相關禮品給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
關島議會議長法務助理卡塔海（左）、關島參議員幕僚長馬德朗（中）一起致贈關島相關禮品給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

來自美國州眾議院、市政府及地方議會，橫跨民主、共和兩黨共12名美國政界青年領袖，今天由外交部陪同下來訪台南市政府，市長黃偉哲與新聞及國際關係處參議黃耀國迎接訪團，雙方就地方市政治理經驗進行熱烈分享與討論。

黃偉哲表示，台南是台灣的第一個城市，也是台灣的歷史文化發源地，2024年剛好渡過台南400年，作為一座歷史悠久的城市，如何在保存文化資產與傳統風貌的同時，又能積極擁抱日新月異的科技產業，是台南市的城市治理上一個非常重要的課題。

黃偉哲提到，台南已成為全球半導體先進製程重鎮之一，全世界的3奈米晶片主要來自台南，而台灣的人民也非常喜歡來自美國的水果，像是櫻桃、蘋果等，希望未來台南與美國持續在高科技與農業上進行交流，以及在文化上增進對彼此的了解，讓台美的情誼更加堅固。

團長密西根州眾議員莫耿傑州表示，期待此次訪台更加認識台灣的歷史、傳統與文化，也希望學習到治理城市的經驗，尤其台南在這樣悠久的歷史中轉身成為先進的高科技城市讓人感到驚豔，最後更重要的是台美的關係除了建立在經濟上的共享共榮，也共同相信民主、自由的普世價值。

本次訪團成員由外交部駐美各處推薦籌組，皆為各州地方議員等政界青年領袖，年紀多介於30至40歲間，多數團員為首次訪問台灣、台南，期盼透過實地交流，能更具體瞭解本國地方政府市政治理，並藉由參訪認識城市特色與風土民情，進一步促進未來城市外交與經貿合作機會。

德州達拉斯副市長莫瑞杰（左）與市長黃偉哲市長互戴對方致贈棒球帽。圖／台南市政府提供
德州達拉斯副市長莫瑞杰（左）與市長黃偉哲市長互戴對方致贈棒球帽。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲與訪團成員合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與訪團成員合影。圖／台南市政府提供

來自密西根州眾議員莫耿傑(團長)說明其禮品上圖案手的形狀和密西根州形狀相同。圖／台南市政府提供
來自密西根州眾議員莫耿傑(團長)說明其禮品上圖案手的形狀和密西根州形狀相同。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲致贈劍獅掛飾給團長莫耿傑。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈劍獅掛飾給團長莫耿傑。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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