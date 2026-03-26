台南市言論自由日「唱所欲言」4月5日登場 黃偉哲：自由得來不易

每年4月7日為台南市的言論自由日，今年言論自由日系列活動將於4月5日在台南文化創意產業園區舉辦「唱所欲言」演唱會，邀請包括拍謝少年等歌手與團體演出，透過音樂傳達言論自由的精神，今天記者會台南出身的歌手阿雞帶來演出，以音樂呼應活動主題為系列活動揭開序幕。

南市府表示，4月7日言論自由日是為紀念鄭南榕堅持百分之百言論自由的精神，也提醒社會大眾珍惜民主發展歷程中得來不易的自由價值。言論自由不僅是民主社會持續對話、進步的重要基礎，也是人民參與公共事務、表達思想的重要權利。

市長黃偉哲表示，台南市從2012年前市長賴清德時首次開始倡議直到現在，每年都舉辦屬於台南的言論自由日活動，每年藉由不同的活動見證了台灣的言論自由的演變歷程，期待藉由歌唱、rap，以及靜態的展示，讓市民大眾理解言論自由從來不是從天上掉下來的，是由前人付出許多代價爭取來的。

台灣做為亞洲言論自由第一名的國家，更需要珍惜、守護這份得來不易的言論自由，也期待大家一起來台南參加言論自由的活動，回首來時路，也認識言論自由跟言論責任的一體兩面，進而也能一起堅守得來不易的言論自由。

今年活動延續去年「自由造音」意象，進一步強化言論自由對音樂創作者及演唱者的重要內涵，並以「唱」所欲言為主題，象徵每個人都能勇敢表達、真誠發聲。主視覺則以「穿山甲」為核心意象，象徵安靜內斂壓抑的台灣社會，逐漸突破山壁障礙，讓原本沉默的民眾個體也能發出堅定有力的聲音。

民政局說，從4月5日至5月3日將在台南文化創意產業園區星巴克前廣場辦理裝置展覽，透過展示言論自由的發展，引導民眾思考自由的由來與內涵。此外，今年也將串聯台南店家辦理微型展覽，並以Podcast形式進行言論自由議題討論，讓相關議題走入城市日常，展開更多元的公共對話。