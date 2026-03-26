快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

台南21校通學步道3億補助待核定 市府籲速通過中央總預算

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市善化國中打造安全的通學步道。圖／台南市政府提供
台南市善化國中打造安全的通學步道。圖／台南市政府提供

國民黨台南市議員蔡宗豪聯手立委謝龍介爭取中央補助近4千萬元，改善北區文元國小通學步道，包括拓寬460公尺實體人行道、增設500公尺標線型人行道、改善10處危險路口，並設置護欄與減速標線。校方配合圍牆退縮，提供空間建置人行道。

台南市政府今天表示，針對立委謝龍介與議員蔡宗豪積極協助爭取北區文元國小通學步道經費，市府表達由衷肯定與感謝，但目前中央總預算審議進度受阻，已實質衝擊地方建設。台南市現有21所學校、總經費約3億元的通學步道改善計畫，因中央總預算尚未通過，相關補助仍待核定。呼籲立法院朝盡盡速完成中央總預算審議並撥付地方，別讓政治卡住孩子平安上學的路。

南市府也直言，地方建設的關鍵不在於「爭取」，而在於「到位」。若中央預算持續卡關，即便民代爭取到經費額度，也無法如期撥付。市府誠摯建議民代在為地方發聲之餘，能進一步協助與立法院藍白黨團溝通，促成預算儘速通過，避免影響地方建設與市民權益，確保學童通學安全不受影響。

南市府教育局指出，市長黃偉哲始終將通學安全視為施政重中之重，目前已爭取逾13億元、推動超過百所學校的環境改善。這類工程涉及人行道拓寬、路口安全設施等，高度仰賴中央經費支持。一旦審議延宕，不僅工程進度受挫，更讓學童每日通行的安全風險隨之增加。

市府重申，兒童安全不應成為政治角力的犧牲品，呼籲立法院以民生為優先，盡速通過預算，讓包括通學步道在內的各項建設能如期推動，為台南的孩子打造更安全、友善的成長環境。

台南市北區公園國小周邊步道全面換新再升級。圖／台南市政府提供
台南市北區公園國小周邊步道全面換新再升級。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 人行道

延伸閱讀

桃園捷運綠線延伸中壢招標不順 土建標66.87億乏人問津

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南後壁八掌溪農田專案休耕 農糧署允協助

自救會怒批衝擊景觀、交通！台南市北外環4期路線不變 抗議未歇

相關新聞

瀝青缺料嚴重 南市業者：頂多撐到4月、道路鋪路恐停擺

瀝青缺料問題持續擴大，台南市業者指出，目前庫存原料僅能支撐至4月，若後續無法順利進料，施工恐全面受阻。台南市工務局坦言，影響很大，全市有許多道路工程面臨延宕甚至停擺風險。市府副秘書長林榮川明日召開跨局處會議，盤點原料供需與工程排程，研議因應方案。

美跨黨派青年領袖訪台南 黃偉哲：高科技與文化交流深化台美情誼

來自美國州眾議院、市政府及地方議會，橫跨民主、共和兩黨共12名美國政界青年領袖，今天由外交部陪同下來訪台南市政府，市長黃偉哲與新聞及國際關係處參議黃耀國迎接訪團，雙方就地方市政治理經驗進行熱烈分享與討論。

台南市言論自由日「唱所欲言」4月5日登場 黃偉哲：自由得來不易

每年4月7日為台南市的言論自由日，今年言論自由日系列活動將於4月5日在台南文化創意產業園區舉辦「唱所欲言」演唱會，邀請包括拍謝少年等歌手與團體演出，透過音樂傳達言論自由的精神，今天記者會台南出身的歌手阿雞帶來演出，以音樂呼應活動主題為系列活動揭開序幕。

台南21校通學步道3億補助待核定 市府籲速通過中央總預算

國民黨台南市議員蔡宗豪聯手立委謝龍介爭取中央補助近4千萬元，改善北區文元國小通學步道，包括拓寬460公尺實體人行道、增設500公尺標線型人行道、改善10處危險路口，並設置護欄與減速標線。校方配合圍牆退縮，提供空間建置人行道。

防災靠自己！雲林成立82個自主防災社區導入AI防災成效佳

雲林縣成立80處水患自主防災社區，今年增加北港和斗六兩社區加入，為全國社區防災推動最完整的縣市之一。其中斗六市榴中社區被縣府大讚「比政府還用心」，甚至獲得全國優等社區殊榮。今天以「雲林防汛先行，韌性同心共榮」為主題發表成果，在汛期來前經驗交流，強化防災應變能力...

高人氣的斗六雲林溪水岸公園 再以3億打造療癒水岸和歷史廊帶

雲林縣最美的斗六市雲林溪水岸公園，中央與雲林縣府攜手完成2.8公里整治及景觀工程已見成效，入園遊憩比率很高，縣府再自籌3億元將把河段廊道打造成療癒水岸休憩亮點，今天舉辦動工典禮，全案規畫7項工程，預計今年底至明年3月完工，打造宜居環境的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。