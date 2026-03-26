台南21校通學步道3億補助待核定 市府籲速通過中央總預算

國民黨台南市議員蔡宗豪聯手立委謝龍介爭取中央補助近4千萬元，改善北區文元國小通學步道，包括拓寬460公尺實體人行道、增設500公尺標線型人行道、改善10處危險路口，並設置護欄與減速標線。校方配合圍牆退縮，提供空間建置人行道。

台南市政府今天表示，針對立委謝龍介與議員蔡宗豪積極協助爭取北區文元國小通學步道經費，市府表達由衷肯定與感謝，但目前中央總預算審議進度受阻，已實質衝擊地方建設。台南市現有21所學校、總經費約3億元的通學步道改善計畫，因中央總預算尚未通過，相關補助仍待核定。呼籲立法院朝盡盡速完成中央總預算審議並撥付地方，別讓政治卡住孩子平安上學的路。

南市府也直言，地方建設的關鍵不在於「爭取」，而在於「到位」。若中央預算持續卡關，即便民代爭取到經費額度，也無法如期撥付。市府誠摯建議民代在為地方發聲之餘，能進一步協助與立法院藍白黨團溝通，促成預算儘速通過，避免影響地方建設與市民權益，確保學童通學安全不受影響。

南市府教育局指出，市長黃偉哲始終將通學安全視為施政重中之重，目前已爭取逾13億元、推動超過百所學校的環境改善。這類工程涉及人行道拓寬、路口安全設施等，高度仰賴中央經費支持。一旦審議延宕，不僅工程進度受挫，更讓學童每日通行的安全風險隨之增加。

市府重申，兒童安全不應成為政治角力的犧牲品，呼籲立法院以民生為優先，盡速通過預算，讓包括通學步道在內的各項建設能如期推動，為台南的孩子打造更安全、友善的成長環境。